L’offerta televisiva dei Palinsesti Rai 2026-2027 si discosta pochissimo dalla passata stagione televisiva. Mamma Rai ha deciso di puntare sul sicuro con programmi e format oramai diventati un vero e proprio culto del piccolo schermo come: “Ballando con le Stelle“, “Affari Tuoi“, “The Voice Senior” e “Tale Quale Show“. Scopriamo insieme tutta la programmazione Rai per l’autunno inverno 2026-2027.

Palinsesti Rai 2026/2027, l’offerta del prime time:

Ad Ancona si è svolta la presentazione dei Palinsesti Rai 2026-2027 con tutte le novità televisive della prossima stagione. Tante le conferme con programmi storici intoccabili che torneranno a fare compagnia, a divertire ed appassionare il pubblico delle reti di Viale Mazzini. Ampio spazio è stato dedicato a Stefano De Martino, il reietto di mamma Rai che torna al timone di “Affari Tuoi” nell’access prime-time, ma sarà anche il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo 2027. Proprio in merito alla prossima edizione della kermesse canora, l’ad Giampaolo Rossi ha dichiarato in conferenza stampa: «affidare Sanremo a un talento di 36 anni, il più giovane di sempre, a chi la contemporaneità non deve sforzarsi di capirla, perché la abita ogni giorno. Quest’anno avremo un Sanremo ancora più internazionale e globale. Sarà incredibile».

Nel fitto calendario di programmi in partenza da settembre 2026, la RAI punta su cavalli di battaglia del calibro di “Ballando con le Stelle“, “Tale e Quale Show“, “The Voice Senior“, ma anche “Report“, “PresaDiretta“.

Tra le novità da segnalare l’ampio spazio che Rai1 dedicherà alla musica pop con la messa in onda di diversi eventi musicali. A cominciare da “Meravigliosamente” di Sal Da Vinci, il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, gli eventi Music Awards e Suzuki Juke Box – La notte delle hit. Sempre in ambito di eventi live confermati “Una nessuna centomila” e “La notte della taranta“.

I programmi e le prime serate di Rai1 dell’autunno – inverno 2026/2027

ACCESS & PRIME TIME RAI1 AUTUNNO-INVERNO 2026-2027

IL FESTIVAL DI SANREMO 2026 condotto da Stefano De Martino dal 16 al 20 febbraio 2027;

condotto da dal 16 al 20 febbraio 2027; SARA’ SANREMO con da Stefano De Martino il 18 dicembre;

con da il 18 dicembre; L’ANNO CHE VERRÀ con Marco Liorni il 31 dicembre;

con il 31 dicembre; MERAVIGLIOSAMENTE con Sal Da Vinci il 20 e 27 settembre;

con Sal Da Vinci il 20 e 27 settembre; ROMA, BABY. CREMONINI LIVE AL CIRCO MASSIMO il 2 settembre;

il 2 settembre; SUZUKI JUKE BOX – LA NOTTE DELLE HIT con Antonella Clerici e Clementino : venerdì 11 e sabato 12 settembre;

con : venerdì 11 e sabato 12 settembre; MUSIC AWARDS con Carlo Conti e Vanessa Incontrada : venerdì 18 e sabato 19 settembre;

con e : venerdì 18 e sabato 19 settembre; LA NOTTE DELLA TARANTA con Ema Stokholma : sabato 22 agosto;

con : sabato 22 agosto; UNA NESSUNA CENTOMILA con Fiorella Mannoia e Carlo Conti : mercoledì 25 novembre;

con : mercoledì 25 novembre; LA NOTTE DEI FIORI con Nicola Savino e Elenoire Casalegno: sabato 29 agosto;

con Nicola Savino e Elenoire Casalegno: sabato 29 agosto; LA NOTTE DEI SERPENTI con Elettra Lamborghini: sabato 5 settembre;

con Elettra Lamborghini: sabato 5 settembre; AFFARI TUOI condotto da Stefano De Martino dal 6 settembre;

condotto da dal 6 settembre; BALLANDO CON LE STELLE con Milly Carlucci da sabato 3 ottobre al 19 dicembre;

con da sabato 3 ottobre al 19 dicembre; TALE E QUALE SHOW condotto da Carlo Conti da mercoledì 23 settembre al 18 novembre;

condotto da da mercoledì 23 settembre al 18 novembre; LO ZECCHINO D’ORO con Carlo Conti : mercoledì 2 dicembre;

con : mercoledì 2 dicembre; THE VOICE SENIOR con Antonella Clerici da venerdì 9 ottobre al 13 novembre;

con da venerdì 9 ottobre al 13 novembre; 47imo FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CIRCO DI MONTECARLO condotto da Laura Barth e Alessandro Serena il 26 dicembre e il 2 gennaio;

condotto da e il 26 dicembre e il 2 gennaio; PREMIO LUCCHETTA – BAMBINI SENZA NOME : sabato 5 dicembre;

: sabato 5 dicembre; PRIX ITALIA – APPUNTI DI VIAGGIO con Monica Setta e Serena Autieri : domenica 4 ottobre;

con e : domenica 4 ottobre; MARATONA TELETHON SHOW dal 13 al 20 dicembre;

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