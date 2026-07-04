Il grande concerto live di Cesare Cremonini al Circo Massimo arriva in prima serata su Rai1. L’emittente pubblica ha deciso infatti di trasmettere in tv uno degli eventi musicali più amati di quest’estate. Scopriamo insieme quando andrà in onda, la scaletta e chi saranno gli ospiti.

‘Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo’: quando in tv

Tutto esaurito il 6 giugno per il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, proseguito anche il giorno dopo. Ora quell’evento sarà trasmesso su Rai1 con uno speciale che vedrà anche immagini inedite e il dietro le quinte dello show. Il cantante, per la prima tappa romana del suo tour, aveva fatto registrare il sold out con oltre 65 mila spettatori che hanno cantato e ballato i suoi successi.

Ora ‘Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo‘ sarà trasmesso in tv, in prima serata, mercoledì 2 settembre 2026 su Rai1. Non si tratta solo di un grande spettacolo di musica, vedremo infatti un racconto coinvolgente, con giochi di luce ed emozioni.

Scaletta e ospiti del concerto di Cremonini

Tra gli ospiti che saliranno sul palco durante ‘Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo‘ ci sono Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni. Con quest’ultimo canterà ‘San Luca‘ mentre con Elisa duetterà su ‘Aurore Boreali‘. Con il suo amico Jovanotti si esibirà sulle note di ‘Mondo’ e ‘L’ombelico del mondo‘.

Questa la scaletta delle canzoni durante i concerti di Cesare Cremonini al Circo Massimo che però potrebbe subire variazioni nella messa in onda in tv: