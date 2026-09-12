Dopo il grande successo della prima puntata che ha registrato 2.056.000 spettatori pari al 17.2% di share, torna l’appuntamento con “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” in prima serata su Rai1. Scopriamo gli artisti e cantanti ospiti del secondo appuntamento di stasera, sabato 12 settembre 2026.

Suzuki Jukebox – La notte delle hit da Torino, la seconda puntata

Stasera, sabato 12 settembre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la seconda ed ultima puntata del “Suzuki Jukebox – La notte delle hit 2026” trasmesso in diretta l’Inalpi Arena di Torino. Antonella Clerici, con la partecipazione di Clementino, al timone del grande evento musica che riaccende i riflettori sulle canzoni senza tempo degli anni ’80, ’90 e 2000. Una grande festa, in musica, con la partecipazioni degli artisti ed interpreti originali di grandi hit che nel corso degli anni hanno fatto sognare, ballare ed emozionare. L’evento è una celebrazione della musica, una grande festa, un viaggio nel tempo tra ricordi e canzoni simbolo di più generazioni.

Suzuki Jukebox – La notte delle hit, scaletta e ospiti 12 settembre 2026

Nella seconda puntata di “Suzuki Jukebox – La notte delle hit 2026″ tantissimi ospiti e cantanti pronti a celebrare la grande musica degli anni ’80, ’90 e 2000. Sul palcoscenico dell’Inalpi Arena di Torino si alterneranno i grandi protagonisti di quegli anni. La scaletta al momento non è ancora stata ufficializzata, ma ecco la lista in ordine alfabetico:

Alberto Bertoli,

Anna Oxa,

Erminio Sinni,

Francesco Renga,

Gaetano Curreri e gli Stadio,

Gazebo,

Luca Dirisio,

Mario Biondi,

Paul Young,

Sabrina Salerno,

Spagna,

Toploader.

Ricordiamo che per i biglietti, le prevendite dei biglietti dell’evento musicale che negli anni è divenuto un vero e proprio appuntamento, grazie anche alla partecipazione di alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale nazionale e internazionale, sono attive sul portale Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

Suzuki title sponsor. “Suzuki Jukebox – La notte delle hit” è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con Direzione Intrattenimento Prime Time.

L’appuntamento con la seconda ed ultima puntata del “Suzuki Jukebox 2026” è stasera su Rai1.