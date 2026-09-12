Come ogni settimana l’astrologo Branko, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 12 al 18 giugno 2026. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko.

Oroscopo di Branko dal 12 al 18 giugno 2026

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 12 al 18 giugno 2026

Oroscopo Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Settimana dinamica per l’Ariete, soprattutto sul lavoro. La Luna nuova può aprire una porta interessante: colloqui, incarichi nuovi o la possibilità di assumere un ruolo diverso all’interno dell’ambiente di lavoro. Le opportunità non mancano, ma sarà importante accompagnare l’ambizione con preparazione e concretezza. Gli astri vi sostengono anche nella competizione: potreste dover affrontare qualcuno che non ha intenzione di cedervi facilmente il passo. Attenzione, invece, alle tensioni che potrebbero nascere tra le esigenze professionali e quelle della famiglia o della coppia. Meglio non accumulare troppo stress. Incontri: Gemelli e Scorpione.

Oroscopo Toro (20 aprile – 20 maggio)

L’amore è il protagonista della settimana del Toro. La Luna nuova illumina proprio il settore sentimentale e può favorire nuovi incontri per chi è single, mentre nelle coppie porta un clima più affettuoso e complice. Non tutto, però, sarà lineare. Tra martedì 15 e mercoledì 16 potrebbe emergere qualche dubbio o una certa inquietudine, anche senza un motivo concreto. Venere e Plutone vi invitano a non lasciarsi trascinare dalle esitazioni: la vostra forza resta quella di chi sa aspettare e valutare prima di fare una scelta. Incontri: Toro e Pesci.

Oroscopo Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli devono prestare attenzione alle questioni pratiche ed economiche. Le stelle possono spingervi verso decisioni azzardate, soprattutto quando si parla di investimenti o di acquisti importanti. Se state pensando a una casa o a un’operazione immobiliare, non lasciate nulla al caso. Leggere con attenzione contratti e documentazioni e chiedere il parere di una persona competente può evitare problemi successivi. Anche in famiglia qualcuno potrebbe non condividere immediatamente le vostre decisioni. Mercurio, tuttavia, gioca a vostro favore e vi aiuta a ragionare con lucidità. La sicurezza nelle proprie capacità è un punto di forza, purché non si trasformi nella convinzione di essere infallibili. Incontri: Ariete e Acquario.

Oroscopo Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro la Luna nuova coincide con una fase di rinnovamento legata alla quotidianità, alla comunicazione e ai rapporti con le persone più vicine. Potrebbe essere il momento giusto per modificare una vecchia abitudine, riprendere un rapporto lasciato in sospeso o dedicarsi maggiormente alla scrittura e alla riflessione personale. Saturno premia le scelte ponderate e i piccoli cambiamenti portati avanti con convinzione. Nel fine settimana, invece, sarebbe meglio evitare discussioni in famiglia: il rapporto tra genitori e figli potrebbe essere più delicato del solito. Sul fronte sentimentale non servono necessariamente grandi dichiarazioni. La vicinanza della persona amata può farsi sentire anche attraverso gesti semplici. E la passione non manca. Incontri: Pesci e Vergine.

Oroscopo Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone continua a vivere una fase positiva, anche se sul piano sentimentale alcune emozioni potrebbero diventare difficili da gestire. Venere e Plutone mettono in evidenza il lato più intenso dell’amore: potreste scoprire di essere molto più coinvolti di quanto avreste immaginato. Buone notizie anche per il denaro. La Luna nuova interessa proprio il settore economico e può segnalare un’occasione interessante. Prima di lanciarvi, però, sarà indispensabile analizzare bene ogni dettaglio. Giove sostiene le vostre iniziative, ma rischia anche di farvi guardare le prospettive con un eccessivo ottimismo. Incontri: Bilancia e Cancro.

Oroscopo Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per la Vergine la Luna nuova rappresenta un passaggio particolarmente importante. È l’occasione per impostare un nuovo ciclo e guardare con maggiore attenzione ai propri obiettivi personali e professionali. Il consiglio di Branco è quello di costruire con pazienza: questo è un periodo nel quale mettere basi solide, organizzare, programmare e lavorare sui propri progetti può dare risultati importanti nel tempo. La presenza futura di Giove nel segno rappresenta una prospettiva particolarmente favorevole. In amore, invece, l’atmosfera si fa decisamente più intensa. Venere e Plutone aumentano il magnetismo e possono trasformare una semplice attrazione in qualcosa di più coinvolgente. Incontri: Capricorno e Scorpione.

Oroscopo Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia sembra avere l’amore al centro dei propri pensieri. La Luna nuova, pur non trovandosi direttamente nel vostro segno, vi porta a riflettere sul peso che la vita sentimentale ha nelle vostre scelte e persino nel modo in cui guardate al futuro. L’equilibrio, però, resta fondamentale. Non lasciate che le emozioni prendano completamente il sopravvento sulla razionalità. Mercurio vi aiuta a fare chiarezza, mentre Venere può favorire anche scelte interessanti sul piano economico. Unica raccomandazione: non sottovalutate la necessità di rallentare quando siete stanchi. Marte in posizione poco favorevole invita a non esagerare. Incontri : Leone e Sagittario.

Oroscopo Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settimana ricca di possibilità per lo Scorpione. La Luna nuova illumina il settore delle amicizie, delle relazioni sociali e dei progetti condivisi. Potreste ritrovare entusiasmo dopo una fase caratterizzata da qualche delusione. Anche se la diffidenza fa parte del vostro carattere, questa volta le stelle vi invitano ad abbassare almeno un po’ le difese. Lasciate spazio alle persone che dimostrano sincerità e affetto. L’amore, intanto, può arrivare anche attraverso situazioni impreviste. Marte rende particolarmente forte la componente passionale, mentre Urano potrebbe riservare un incontro capace di cambiare improvvisamente le carte in tavola. Incontri favoriti: Cancro e Capricorno.

Oroscopo Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario potrebbe trovarsi davanti a una scelta importante. La Luna nuova mette in discussione il vostro ruolo e vi porta a chiedervi se state davvero ottenendo quanto meritate. Avete spesso preferito la libertà alle posizioni di prestigio, evitando compromessi e situazioni troppo vincolanti. Ma questa volta sarebbe un errore scartare a priori una proposta interessante. Se arriva da una persona seria e affidabile, valutate attentamente prima di dire di no. Giove, Saturno e Nettuno sostengono ambizioni più grandi. Anche l’amore può regalare qualche sorpresa: curiosità e desiderio di sperimentare non vi mancheranno. Incontri: Acquario e Bilancia.

Oroscopo Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno la settimana porta voglia di cambiamento e di nuove esperienze. La Luna nuova sembra spingervi oltre i confini delle vostre abitudini, alimentando il desiderio di viaggiare, conoscere luoghi diversi e sperimentare qualcosa di nuovo. Per un segno abituato a muoversi con prudenza, può sembrare una novità importante. Eppure proprio uscire, almeno ogni tanto, dai percorsi già conosciuti potrebbe rivelarsi molto utile. Le occasioni legate all’estero sono particolarmente interessanti e possono riguardare sia il lavoro sia la sfera sentimentale. Non abbiate paura di prendere una strada diversa dal solito. Incontri: Leone e Vergine.

Oroscopo Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario si trova alle prese con emozioni decisamente più profonde del previsto. Plutone nel segno, stimolato da Venere, porta a interrogarsi sul significato dell’amore e sui sentimenti che spesso cercate di analizzare con la mente. Questa settimana, però, sarebbe meglio ascoltare anche ciò che arriva dal cuore. La Luna nuova può aiutarvi a fare emergere emozioni che avevate tenuto nascoste o che non avevate ancora compreso del tutto. Interessanti anche le opportunità provenienti da ambienti diversi da quelli abituali. Potrebbero esserci contatti con persone lontane o occasioni legate all’estero. Incontri: Ariete e Sagittario.

Oroscopo Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivono una settimana dai toni contrastanti. Da una parte ci sono possibilità importanti per la carriera e il lavoro, dall’altra può emergere una certa malinconia che rende più complicati i rapporti con gli altri. Il Sole in opposizione non facilita collaborazioni, associazioni e vita di coppia. Anche la Luna nuova potrebbe accentuare la sensibilità e rendervi più reattivi agli imprevisti. Il suggerimento è quello di evitare gli scontri inutili. Se siete in coppia, provate a privilegiare il dialogo e la vicinanza. Per chi è single, invece, non mancano le possibilità di vivere una nuova storia. Incontri: Toro e Gemelli.