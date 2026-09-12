My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita. Cosa accadrà nella settima settimana di programmazione? La storyline centrale vedrà un ricatto che Hande farà a Suna: dopo aver scoperto la sua vera identità, la minaccerà di dire tutto a suo padre. Poco dopo un gesto di Tolga provocherà la gelosia di Nejat, mentre un regalo di Pervin potrebbe finalmente spingere Suna e Nejat a esprimere i loro sentimenti. Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 14 al 18 settembre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi al 18 settembre su Mediaset Infinity

Sevket riceve la visita di Enise. La complicità tra Suna e Saniye non passa inosservata agli occhi dei due, che decidono di dare una mano al destino e favorire le condizioni affinché il rapporto sbocci.

Hande si reca a casa di Dogan con la scusa di far visita a Sevket. La visita da risultati insperati: scopre infatti che Aylin è in realtà Suna, sua figlia.

Suna pronta ad andarsene nelle prossime puntate My Sweet Lie

Hande ha ormai scoperto la vera identità di Suna, e le minacce della giovane non tardano ad arrivare. Hande sa bene che l’informazione della quale è venuta in possesso, può consentirle di “cancellare” per sdempre la sua rivale dalla vita di Nejat, e intende sfruttarla al meglio.

Davanti alle affermazioni di Hande – che si dice disposta a rivelare tutto al padre di Suna – quest’ultima vede come unica via d’uscita quella di andarsene per sempre.

Cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Enise è convinta che tra Suna e Tolga possa sbocciare qualcosa, e decide di fare di tutto per farli stare da soli. Quando Tolga risponde a una telefonata di Nejat – che giunge sul cellulare di Suna – il suo interlocutore si ingelosisce.

Arriva infine il compleanno di Aylin, e Pervin organizza una giornata romantica al lago per Nejat e Suna. La sorpresa provoca reazioni diverse nei due, e mentre lui accetta il “dono” divertito, Suna appare titubante. Finirà per accettare oppure rifiuterà l’invito? Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news My Sweet Lie.