Superquark, anticipazioni puntata del 25 luglio 2018

Nuovo appuntamento con Superquark, il programma documentaristico condotto da Piero Angela: cosa vedremo su Rai 1 il 25 luglio 2018, anticipazioni

Torna su Rai 1 “SuperQuark” il programma condotto da Piero Angela con la complicità del figlio Alberto Angela. Ogni settimana il divulgatore scientifico, conduttore e scrittore condivide con il pubblico filmati e servizi inediti dedicati al mondo della scienza e della cultura. Possiamo svelarvi in anteprima i servizi che andranno in onda durante la puntata di mercoledì 25 luglio 2018.

Superquark 25 luglio 2018: anticipazioni

Mercoledì 25 luglio alle ore 21.25 andrà in onda in prima serata su Rai1 la quarta puntata di “SuperQuark”.

La quarta puntata si aprirà con un inedito filmato della BBC dedicato al mare e alle isole Galapagos. Poi si discuterà di vaccini con il servizio “Il mondo senza vaccini” curato da Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni con la partecipazione di un esperto dell’Università di Zurigo.

Un tema delicato ed importante, considerando il clamore generato negli ultimi anni dalla questione “vaccini si o vaccini no”. Un servizio che cercherà, prove alla mano, di sottolineare come i vaccini abbiano salvato nel corso degli ultimi 20 anni circa 20 milioni di vite umane.

Come sempre durante la puntata, il pubblico di Rai1 ritroverà non solo Piero Angela, ma anche il figlio Alberto Angela.

Dopo aver curiosato nelle soffitte del Museo Archeologico di Napoli, per la quarta puntata il divulgatore scientifico ha in serbo un servizio assolutamente imperdibile.

Di cosa si tratta? Per scoprirlo non resta altro da fare che seguire la puntata del 25 luglio in prima serata su Rai1!

SuperQuark puntate: come rivederle in streaming

Il successo di SuperQuark è davvero inarrestabile. Per questo motivo in tantissimi si stanno chiedendo “come posso rivedere le puntate di Superquark in streaming?”. Ecco la risposta che stavate cercando.

Per rivedere in streaming le precedenti puntate di SuperQuark, il programma condotto da Piero Angela e Alberto Angela, è possibile collegarsi al sito ufficiale RaiPlay.it della Rai oppure scaricare la nostra App di SuperGuidaTv.

Si tratta di un APP GRATUITA che consente di vedere in streaming tutti i programmi di successo (e non solo). Con la nostra App puoi restare informato su tutto quello che succede nel mondo della tv con anticipazioni su programmi, soap, serie tv e curiosità sui personaggi del mondo dello spettacolo.

Se non l’hai ancora scaricata, ecco i link diretti per scaricarla gratuitamente:

app per dispositivi ANDROID

app per dispositivi IOS

Una volta installata l’App di SuperGuidaTv sul tuo dispositivo, per vedere i tuoi programmi preferiti in streaming seleziona il menù a tendina e clicca sulla voce OnDemand.

A questo punto clicca sulla lente di ingrandimento e cerca il titolo del programma-serie tv che vuoi rivedere. Semplice, facile e veloce!

