Torna in Tv il programma di approfondimento scientifico SuperQuark e Piero Angela dalle pagine di Sorrisi fa sapere: “La nostra strategia? Offrire tanti argomenti per catturare l’interesse di tutti”. Scopriamo gli argomenti, le puntate, l’inviato e la messa in onda della nuova edizione del programma.

SuperQuark 2022 torna in prima serata su Rai1: ecco quando in tv

Da mercoledì 6 luglio in prima serata su Rai1 torna l’appuntamento con SuperQuark il programma di approfondimento scientifico che ci proporrà tanti argomenti interessanti e che ci riguardano da vicino. Ad esempio si parlerà dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale. Piero Angela, al timone del programma, dalle pagine di Sorrisi anticipa di cosa si occuperanno in questa edizione:

“C’è davvero l’imbarazzo della scelta. D’altronde la nostra strategia è proprio quella di offrire una grande varietà di argomenti in modo da catturare la curiosità del maggior numero di spettatori. Parleremo dello spazio, con il prossimo ritorno dell’uomo sulla Luna, e di medicina, mostrando i simulatori del corpo umano usati per insegnarla. E scopriremo perfino come estrarre la plastica… dal latte!“.

Si parlerà anche dei cambiamenti climatici proprio mentre questa estate 2022 si sta rivelando estremamente calda e arida.

«Fra gli effetti del cambiamento climatico c’è anche l’esasperarsi di fenomeni estremi, come appunto ondate di calore e siccità, ma anche di piogge torrenziali e inondazioni. Ne parleremo in vari servizi sul riscaldamento dei mari, lo scioglimento dei ghiacci, la dinamica delle nuvole. Come è noto, il cambiamento climatico è una tendenza di lungo periodo, innescata dall’aumento nell’atmosfera dei gas serra, prodotti dall’uso dei combustibili fossili da circa due secoli a questa parte. Il clima sulla Terra è sempre cambiato in un’oscillazione continua: negli ultimi 2 milioni di anni si sono susseguiti glaciazioni e periodi più caldi».

SuperQuark 2022: conduttore, inviato e numero puntate

Alla conduzione del programma troveremo nuovamente Piero Angela che alla bella età di 93 anni non accenna a lasciare il suo posto. Ma potremo contare su un inviato altrettanto speciale, ovvero Alberto Angela figlio di Piero. Oltre a realizzare e condurre i suoi programmi “Ulisse”, “Passaggio a Nord Ovest”, Stanotte a…” e “Meraviglie”, Alberto è presente nelle puntate di “Superquark” con servizi girati in ogni parte del mondo.

«In questa nuova stagione Alberto ci porterà addirittura oltre il Circolo polare artico, in Groenlandia – anticipa Piero –, per parlarci della popolazione degli Inuit, gli abitanti del ghiaccio. Poi ci farà fare un salto nel passato mostrando alcuni ritrovamenti eccezionali di epoca preistorica: gli elefanti fossili. E ancora, solcherà le acque del Golfo di Napoli alla volta dell’isola di Procida, eletta per quest’anno Capitale italiana della cultura».

Ma non solo! Le puntate del programma che dovrebbero essere 7 o 8 parleranno anche di seduzione, ovvero il gioco del corteggiamento degli animali. Cioè tutte quelle strategie impiegate dagli animali per trovare l’anima gemella, il partner con cui riprodursi. I metodi per trovare il partner sono vari: dai segnali chimici degli insetti ai canti e ai gorgheggi aggraziati degli uccelli, dai “tornei” per decidere chi è il più forte ai piumaggi di colori brillanti, fino a casi estremi come quello dell’Uccello giardiniere della Nuova Guinea che costruisce una capannina di stecchi e poi sistema all’entrata oggetti luccicanti!

Di argomenti interessanti ce ne sono parecchi

«Visiteremo un istituto poco conosciuto, il Lens, con sede a Firenze, dove si studia la luce per le applicazioni più sorprendenti: dai nanorobot ai computer quantistici. E seguiremo il volo degli storni per capire come ha ispirato gli studi del premio Nobel italiano Giorgio Parisi. E non dimentichiamo i nostri grandi esperti…».

Appuntamento quindi con le nuove puntate di Super Quark a partire da mercoledì 6 luglio in prima serata su Rai1 con Piero Angela.