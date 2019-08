Ultimo appuntamento con il mondo di SuperQuark di Piero Angela, il programma di informazione e divulgazione scientifica trasmesso in prima serata su Raiuno. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda eccezionalmente per il gran finale stasera martedì 27 agosto 2019.

SuperQuark stasera: anticipazioni di martedì 27 agosto

Martedì 27 agosto alle ore 21.25 ultimo appuntamento di stagione di “SuperQuark”, il programma condotto da Piero Angela su Rai1. Con l’ultima puntata termina anche “Le meraviglie del pianeta”, la serie della BBC che per l’occasione racconterà ai telespettatori alcuni dei territori più lontani al mondo. Riflettori puntati sull’Etiopia dove il battesimo di un nuovo nato si svolge sui monti Gheralta.

Per l’occasione però, tradizione vuole, che ci sia una cerimonia particolare ed emozionante. Non solo, spazio poi agli Sciamani dell’Amazzonia e alle cerimonie propiziatorie in onore degli spiriti della foresta, mentre le telecamere poi si sposteranno fino all’Oceano Atlantico per mostrare un villaggio nelle isole Faroe abitato solo da 32 persone.

Proprio in questo villaggio una volta all’anno alcuni giovani temerari scalano le pareti delle scogliere per cacciare delle deliziose uova di porcellana. Si tratta di tradizioni, riti e racconti considerati ‘senza tempo’ per alcuni popoli che cercando di tramandare alle generazioni future. La puntata poi prosegue con un servizio dedicato ad un gruppo di neuroscienziati che a Trieste sta studiando l’olfatto.

Per l’occasione Barbara Gallavotti con Francesca Marcelli si sono recati proprio a Trieste per intervistarli. Da Trieste poi le telecamere di Superquark si spostano verso i laghi nascosti sotto la calotta polare di Marte scoperti da una equipe di ricercatori italiani. A commentare questa importante scoperta ci sarà in studio Paco Lanciano.

SuperQuark 2019: puntata finale 27 agosto

L’ultima puntata di SuperQuark si occupa anche delle foreste cosiddette hi tech. Si tratta di una moderna possibilità pensate per studiare il patrimonio boschivo del nostro Paese tramite l’utilizzo di satelliti, droni e sensori applicati direttamente sugli alberi. A raccontarlo Paolo Magliocco e Gianpiero Orsingher.

Dalle foreste hi tech ai pagamenti digitali oramai diventati il futuro del commercio. Giovanni Carrada e Rossella Li Vigni si sono recati alla Banca d’Italia per indagare su questo fenomeno destinato a cambiare per sempre il mercato. Infine spazio ad un argomento di attualità come lo scollamento, ossia il mancato incontro fra la preparazione offerta dal sistema scolastico e quella richiesta dal mondo produttivo.

Come sempre sul finale di puntata spazio alle rubriche: