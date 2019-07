Nuovo appuntamento con Piero Angela e “SuperQuark” in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni e i temi della puntata in onda mercoledì 31 luglio 2019.

SuperQuark stasera: anticipazioni di mercoledì 31 luglio

Mercoledì 31 luglio alle ore 21.25 torna in prima serata Piero Angela con il ‘suo’ Superquark. In apertura il documentario naturalistico della BBC che questa settimana mostrerà la riserva di Bandhavgarh in India. Si tratta di una riserva composta da una giungla piena di stagni e ricca di prede; una location che si presenta come l’habitat perfetto per le tigri.

All’interno di questa riserva Bandhavgarh, infatti, ci sono più di 80 esemplari di tigri tra cui Raj Bhera. La tigre Raj Bhera ha da poco dato alla luce 4 cuccioli di tigre, un evento che verrà raccontato dalle telecamere della BBC per 220 giorni.

Le telecamere, infatti, hanno seguito il post gravidanza della tigre Raj Bhera mostrandola sia alle prese con il suo ruolo di madre. Spazio quindi a scene in cui pattuglia il territorio per difendere i confini, ma anche al momento della caccia per sfamare e proteggere la prole. Naturalmente tanti sono i pericoli per Raj Bhera che, oltre alle tigri rivali dovrà vedersela anche con le stagioni, l’arrivo dei monsoni e tanto altro.

SuperQuark 2019: puntata del 31 luglio

Dalla riserva di Bandhavgarh in India alle recenti scoperte circa l’intelligenza artificiale oramai utilizzata anche in ambito ospedaliero. Da diverso tempo, infatti, alcuni ospedali stanno sperimentando i sistemi di intelligenza artificiale.

A raccontarlo sono Paolo Magliocco e Rossella Li Vigni che mostreranno dove è arrivato l’uso dell’intelligenza artificiale nella medicina. Alberto Angela, invece, si è recato presso il Johnson Space Center di Houston, il laboratorio dove vengono conservate le rocce che furono raccolte sulla Luna dagli astronauti del Progetto Apollo.

Una visita che vedrà il figlio di Piero Angelo mostrare ai telespettatori il racconto di queste pietre. Dal Johnson Space Center di Houston alla teoria di “Frankenstein” di Mary Shelley che immaginò la ricongiunzione tra le fibre nervose del cervello e quello del corpo. E’ davvero possibile quanto ipotizzato dalla scrittrice britannica?

Ad indagare su questa visione Barbara Gallavotti e Francesca Marcelli che si sono recate da alcuni esperti. Non solo, durante la puntata si parlerà anche di ambiente. In particolare ci si soffermerà su un argomento in linea con la stagione che stiamo vivendo: l’estate. Come è possibile tenere pulito il mare e depurare bene le acque di fogna? E’ possibile farlo come da circa mezzo secolo fa la cittadina di Rimini. Le telecamere di Super Quark racconteranno come è possibile realizzarlo.

Dall’ambiente al concetto di felicità. Si può essere felici? Per molti la felicità è collegata al successo e alla ricchezza. Robert Waldiger della Harvard Medical School ritiene che ciò sia “niente di più sbagliato”. Per capirne meglio Barbara Bernardini l’ha intervistato. Dalla felicità ai torturatori di giocattoli, ossia coloro che sono chiamati a testare i giocattoli prima della loro messa in commercio.

Come sempre sul finale di puntata spazio alle rubriche:

Psicologia di una bufala di Massimo Polidoro direttore del CICAP che spiegherà cosa sia l’effetto Mandela.

di direttore del CICAP che spiegherà cosa sia l’effetto Mandela. Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero per vedere quali siano le parole longobarde della lingua italiana.

con il professor per vedere quali siano le parole longobarde della lingua italiana. “ Questione di ormoni” con il professor Emmanuele Jannini con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini.

con il professor Emmanuele Jannini con cui si parlerà della piaga degli aborti clandestini. La scienza in cucina con Elisabetta Bernardi che spiegherà cosa ci sia di nuovo da sapere sulle allergie alimentari.

L’appuntamento con Superquark 2019 è il mercoledì sera in prima serata.