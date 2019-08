Piero Angela e SuperQuark tornano nella prima serata di Raiuno con una nuova imperdibile puntata. Ecco tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata in onda mercoledì 21 agosto 2019.

SuperQuark stasera: anticipazioni di mercoledì 21 agosto

Mercoledì 21 agosto alle ore 21.25 nuovo appuntamento con Piero Angela con il ‘suo’ Superquark. In apertura si parla di Siberia e isole dell’Oceano Pacifico con la serie – documentaristica della BBC “Le meraviglie del pianeta”, che questa settimana è dedicata alle tradizioni della caccia e dell’allevamento nelle zone a nord della Siberia. In questi territori la transumanza di una mandria di renne può rivelarsi un’impresa davvero complicata. Non solo, anche procacciarsi del cibo non è affatto semplice per chi vive nell’isola di Vanuatu nell’Oceano Pacifico dove un vecchio pescatore insegna al figlio l’antica tradizione della pesca in apnea, perché da questo dipende la sopravvivenza della famiglia.

Dopo il documentario della BBC si entra nel vivo con un tema molto importante per il futuro dell’umanità; le telecamere di Super Quark con Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni parlano della grande capacità sviluppata dai batteri negli ultimi anni di resistere agli antibiotici. Quali sono i possibili rimedi? Spazio poi alla diga di Entracque, considerato il gigante dell’energia. A parlarne Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher, che per l’occasione si sono recati proprio nel cuore della montagna alla scoperta i segreti della più grande diga idroelettrica d’Europa.

SuperQuark 2019: puntata del 21 agosto

La puntata di mercoledì 21 agosto 2019 di SuperQuark prosegue con “sbagliando si impara”, un detto antico che non passa mai di moda. Proprio perchè dagli errori è possibile imparare cose nuove e come evitarli, Massimiano Bucchi e Rossella Li Vigni ci spiegano quali sono delle semplicissime procedure importanti a garantire la massima sicurezza sia nel trasporto aereo che in sala operatoria. Non solo, spazio poi alle macchine intelligenti: funzionano davvero oppure l’intelligenza artificiale può diventare un rischio? A discuterne Paolo Magliocco e Giulia De Francovich che per l’occasione si sono recati ad Oxford con il filosofo Luciano Floridi. Infine si parlerà di Luna e dei futuri progetti di spedizioni e basi lunari.

Come sempre sul finale di puntata spazio alle rubriche:

Dietro le quinte della storia con il professor Alessandro Barbero che parla di Dionigi il piccolo.

con il professor che parla di Dionigi il piccolo. Psicologia di una bufala con Massimo Polidoro, racconta le conseguenza delle fake news in Sri Lanka, dove una notizia falsa ha creato tanto caos da far chiudere i social.

La scienza in cucina con Elisabetta Bernardi spiega perché ridurre zucchero e sale nelle diete.

L’appuntamento con Superquark 2019 è il mercoledì sera in prima serata.