Sta per arrivare su Italia1 un telefilm decisamente insolito: Superman & Lois, ovvero la vita familiare – con annessi problemi – del super eroe alle prese con la moglie Lois Lane e i suoi due figli. Scopriamo qualche dettaglio in più sul telefilm.

“Superman & Lois”, il telefilm sulle gesta dell’eroe e della sua famiglia: ecco quando in tv

Cosa si può ancora raccontare di Superman, che già non si è detto? È sicuramente il più amato dei supereroi, protagonista di innumerevoli titoli tra fumetti, film e serie tv. Tuttavia nella veste insolita di marito e padre non si è mai visto. È quello che vedremo nel telefilm “Superman & Lois”, che prende il via dal prossimo sabato 16 luglio 2022 in prima serata su Italia1.

“Superman & Lois” trama: di cosa parla?

La vita Familiare di un supereroe non si è mai vista in tv! A parte Fedez che intrattiene i suoi piccolini, Leo e Vitto, trasformandosi in super eroe per divertirli, in genere il racconto dei super eroi è sempre avventuroso, ricco di colpi di scena e di azioni fantastiche. Sicuramente non abbiamo mai visto un super eroe alle prese con litigi familiari e problemi adolescenziali.

È quello che accadrà sabato 16 luglio in prima serata su Italia1, con il telefilm che racconta le gesta non solo di Superman, ma anche di sua moglie Lois Lane e dei loro due figli. A prestare il volto alla protagonista è l’attrice Elizabeth Tulloch, mentre Superman alter ego di Clark Kent è interpretato dall’attore Tyler Hoechlin.

In verità, il personaggio di Lois Lane è centrale della saga, tanto da apparire fin dalla prima storia a fumetti. Lois Lane è un abile giornalista del “Daily Mail”, sospetta a lungo che il suo collega Clark Kent sia in realtà Superman, ma non viene mai creduta.

Il sospetto diventerà certezza solo quando lui… la sposerà! Il telefilm, tuttavia racconta l’amore dei due personaggi non agli albori, ma più in là nel tempo: Lois e Clark sono moglie e marito da anni e hanno già due figli adolescenti.

I due figli sono Jonathan interpretato da Jordan Elsass e Jordan a cui presta il volto Alex Garfin. Sono gemelli, ma molti diversi tra loro: Jonathan è estroverso, atletico e gentile, mentre Jordan è molto chiuso, schivo, timido e problematico. Quest’ultimo dovrà imparare a utilizzare i superpoteri che vedrà affiorare in sé nel corso della serie.

Ma se apparentemente questo telefilm pare avere un tono leggero da sit com, non sarà affatto così. Basti pensare che le prime manifestazioni dei super poteri causano tremendi mal di testa. E come non bastasse, nel primo episodio proprio, Superman perde la mamma adottiva e il lavoro, tutto nello stesso giorno. Insomma, le disavventure della coppia sono molteplici: devono anche combattere contro i malvagi che vogliono distruggerli.