Supercoppa italiana Napoli-Bologna: dove vederla in tv e in chiaro

La Supercoppa italiana 2025 la vincerà una squadra tra il Napoli e il Bologna. Le due formazioni hanno battuto in semifinale rispettivamente il Milan e l’Inter. Scopriamo insieme quando si giocherà e dove sarà possibile vederla in tv, in chiaro e in streaming.

Sta per concludersi la 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Le due squadre che sono approdate in finale sono il Napoli (che ha battuto per due a zero il Milan) e il Bologna (vincitore sull’Inter dopo i calci di rigore). L’appuntamento per la finale è per lunedì 22 dicembre 2025 in prima serata su Italia 1 con il calcio d’inizio alle ore 20.00. Ci sarà però un ampio pre partita che inizierà dalle ore 18.57.

L’esclusiva della competizione è di Mediaset che trasmetterà la finale anche in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it. Tutte le partite si sono disputate in Arabia Saudita, a Riyad, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’.

In caso di vittoria del Napoli si tratterebbe della terza Supercoppa dopo quella del 1990 e del 2014 mentre sarebbe la prima volta assoluta per il Bologna e per il suo allenatore Italiano.

Quanto vale la vittoria del trofeo

Chi vincerà la Supercoppa italiana non metterà solo un trofeo in bacheca ma si porterà a casa ben 11 milioni di euro. La vittoria vale infatti 9,5 milioni, a cui si aggiunge un bonus di 1,5 milioni legato alla disputa di una futura amichevole contro la vincitrice della Supercoppa saudita.

Inoltre anche chi perde può contare su un tesoretto di 6,7 milioni, ovvero la quota minima spettante alla finalista perdente. Ma non è tutto perché anche le sconfitte Milan e Inter hanno incassato 2,4 milioni di euro a testa e le restanti 16 squadre di Serie A dovranno spartirsi 2 milioni di euro. Un vero affare per i club che hanno optato di giocare in Arabia Saudita anche per questioni economiche.