Mediaset cambia ancora programmazione per la messa in onda in chiaro della Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione calcistica 2023-2024. Le tre partite, trasmesse in prima serata su Canale 5, fanno saltare i progrmmi Ciao Darwin e Grande Fratello. Ecco la nuova programmazione.

Supercoppa Italiana 2024 dove vederla in tv

Tutto pronto per la messa in onda in chiaro su Canale 5 delle semifinali e della finalissima della Supercoppa Italiana, la competizione calcistica per club maschili istituita nel 1988. Si tratta del primo trofeo della stagione calcistica 2023-2024 e per l’occasione Mediaset ha pensato bene di cambiare la programmazione di due programmi molto amati e seguiti dal pubblico. Si tratta di Ciao Darwin, lo show antropologico di Paolo Bonolis, che salta l’appuntamento del venerdì, ma anche il Grande Fratello di Alfonso Signorini viene sposato dal lunedì al martedì.

Le semifinali e la finale di Supercoppa Italiana, in programma al Re Fahd di Riad in Arabia Saudita, si giocano giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024 in prima serata su Canale 5. Le due squadre vincenti si sfideranno nella finale di lunedì 22 gennaio 2024. Ecco il calendario:

prima semifinale Napoli-Fiorentina , giovedì 18 gennaio alle 20 su Italia 1

, giovedì 18 gennaio alle 20 su Italia 1 seconda semifinale Inter-Lazio , venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5

, venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5 finale, lunedì 22 gennaio alle 20 su Canale 5.

Supercoppa Italiana in tv: salta Ciao Darwin e slitta il Grande Fratello

La nuova formula della Supercoppa Italiana 2024 stravolge i palinsesti Mediaset e in particolare di Canale 5. Per l’occasione, infatti, le due semifinali e la finale vengono trasmesse in chiaro dalle ore 20.00 andando a sostituire Ciao Darwin e il Grande Fratello. Invariata, invece, la programmazione del pre-serale con “Avanti un altro”, il Tg5 e Striscia La Notizia.

Cambia la programmazione di Canale 5 nelle giornate di venerdì 19 e lunedì 22 gennaio 2024. L’appuntamento con Ciao Darwin 9 di Paolo Bonolis salta; lo show antropologico tornerà in onda direttamente venerdì 26 gennaio 2024. Lunedì 22 gennaio, invece, la finale fa slittare la grande macchina del Grande Fratello di Alfonso Signorini in onda martedì 23 gennaio 2024 con la trentaduesima puntata.