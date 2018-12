Superbrain 2019 con Paola Perego: ecco quando in tv

Paola Perego torna in prima serata con “Superbrain – Le Supermenti“: ecco data di messa in onda ed anticipazioni della nuova edizione.

Superbrain 2019: quando in onda

Al via da venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 21.20 la nuova edizione di “Superbrain – Le Supermenti“, il talent condotto da Paola Perego su Rai 1. L’edizione 2019 è composta da quattro appuntamenti in prima serata e vedrà conduttrice affiancata da Francesco Paolantoni. Al centro del programma persone normali dotate di grandissime capacità ed abilità mentali, in grado di superare delle prove davvero complesse.

I casting si sono svolti in tutte le regioni italiane e ha interessato persone di ogni età pronte a sfidarsi in prove davvero stupefacenti. A decidere il migliore, sarà il pubblico in studio e una giuria composta da tre volti noti del mondo dello spettacolo. Per ogni puntata ci sarà un vincitore a cui verrà assegnato un premio in denaro.

L’edizione 2019 si preannuncia ancora più spettacolare con concorrenti ancora più geniali e performance davvero straordinarie. Non mancheranno poi sfide a livello internazionale, visto che durante le puntate ci saranno dei tornei che vedranno sfidarsi concorrenti italiani ed internazionali. Come funziona? Un concorrente della precedente edizione di Superbrain si scontra con un concorrente delle edizioni straniere del talent.

Superbrain 2019 con Paola Perego e Francesco Paolantoni

Una delle novità riguarda sicuramente la presenza di Francesco Paolantoni, a cui toccherà il compito di far divertire, ma anche di guidare uno spazio dove 68 concorrenti si sfideranno mettendosi alla prova con sfide davvero incredibili.

Ricordiamo che la prima edizione di Superbrain – Le Supermenti è stato trasmesso nel 2017/2018 nello stesso periodo registrando ottimi ascolti. Il talent, infatti, ha segnato il ritorno in tv di Paola Perego dopo la polemica scoppiata a causa di un tema trattato nel programma “Parliamone sabato”. Un inconveniente che è costato alla Perego l’esclusione dalla Rai.

La conduttrice però si è ripresa la sua bella rivincita tornando in prima serata con il talent delle supermenti, vincendo la sfide del prime time del venerdì sera, e quest’estate con “Non disturbare”, il programma di interviste accolto molto bene da critica e pubblico.

