Super Karaoke torna su Canale 5. Da martedì 8 settembre 2026 Michelle Hunziker conduce in prima serata la nuova edizione dello show musicale, che dopo il successo degli appuntamenti trasmessi a giugno cambia location e porta il grande karaoke televisivo a Ventimiglia, in Liguria.

Il programma riparte dalla formula che mette al centro persone comuni, grandi successi della musica e artisti molto conosciuti dal pubblico. Le tre serate sono state registrate il 3, 4 e 5 settembre al Belvedere Resentello di Ventimiglia e saranno proposte su Canale 5 a partire dall’8 settembre.

Super Karaoke 2026, quando va in onda su Canale 5?

La nuova edizione di Super Karaoke debutta martedì 8 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. La programmazione televisiva indica l’inizio intorno alle 21.20, dopo La Ruota della Fortuna.

Sono previsti tre appuntamenti, realizzati durante le tre serate-evento organizzate a Ventimiglia. Si tratta del nuovo ciclo dello show dopo le due puntate speciali andate in onda l’8 e il 10 giugno 2026 da Piazza Trento e Trieste a Ferrara.

Gli speciali di giugno avevano ottenuto risultati positivi sul fronte degli ascolti: la prima puntata aveva raccolto 2.181.000 spettatori con il 19,13% di share, mentre la seconda aveva raggiunto 2.094.000 spettatori e il 19,64% di share.

Michelle Hunziker conduce Super Karaoke da Ventimiglia

Alla conduzione di Super Karaoke 2026 viene confermata Michelle Hunziker, protagonista anche degli appuntamenti trasmessi a giugno.

La principale novità riguarda la location. Il programma lascia Ferrara e si trasferisce sul mare, al Belvedere Resentello di Ventimiglia, trasformato per tre serate in un grande palco televisivo.

Una scelta che riporta idealmente il Karaoke nelle piazze italiane, recuperando uno degli elementi che resero celebre il format originale negli anni Novanta: il contatto diretto tra il programma, i concorrenti e il pubblico.

Come funziona Super Karaoke 2026?

I protagonisti di Super Karaoke sono ancora una volta le persone comuni con la passione per il canto. In ogni puntata possono partecipare fino a 24 concorrenti, chiamati a esibirsi sulle note di brani e hit conosciute dal grande pubblico.

Non mancano i duetti e le performance con gli ospiti musicali. Anche gli spettatori presenti in piazza hanno un ruolo nella gara: attraverso una web app accessibile tramite QR Code possono esprimere il proprio gradimento e contribuire alla sfida che porta alla proclamazione del vincitore della puntata.

L’obiettivo resta quello di trasformare la piazza in un enorme karaoke collettivo, coinvolgendo concorrenti, artisti e pubblico in una grande festa dedicata alla musica.

Super Karaoke, chi sono gli ospiti della nuova edizione?

È particolarmente ricco il cast musicale scelto per le tre serate registrate a Ventimiglia.

Tra gli artisti annunciati ci sono Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji & Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi.

Un gruppo di ospiti che attraversa generazioni e generi musicali differenti, dagli evergreen della musica italiana alle hit pop più recenti. I cantanti affiancheranno anche i concorrenti durante alcune delle performance dello show.

Dal Karaoke di Fiorello a Super Karaoke con Michelle Hunziker

Il ritorno del programma richiama inevitabilmente la storia del Karaoke di Fiorello, uno dei fenomeni televisivi degli anni Novanta. Lo stesso Fiorello aveva simbolicamente accompagnato Michelle Hunziker nel ritorno del format dello scorso giugno, con un intervento durante la prima puntata.

La versione contemporanea mantiene l’elemento più riconoscibile dello storico programma – il pubblico che canta nelle piazze – ampliandolo con una struttura da grande show di prima serata, ospiti musicali, concorrenti e meccanismi di partecipazione del pubblico.

Dove vedere Super Karaoke in tv e streaming?

Super Karaoke va in onda da martedì 8 settembre 2026 in prima serata su Canale 5, con Michelle Hunziker alla conduzione.

Il programma è inoltre presente su Mediaset Infinity, dove è disponibile una pagina dedicata a Super Karaoke con video, clip, puntate e contenuti relativi allo show.

La nuova edizione riparte dunque da Ventimiglia dopo gli ottimi risultati ottenuti a giugno, con tre nuove serate che puntano nuovamente sulla formula più semplice e popolare del format: grandi canzoni, persone comuni e una piazza intera pronta a cantare.