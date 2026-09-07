È ripartita una delle sfide televisive più attese della stagione. Da una parte Stefano De Martino con Affari Tuoi, dall’altra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna. Il primo confronto di domenica 6 settembre 2026 premia il game show di Canale 5, ma i dati raccontano anche di un ritorno competitivo per i pacchi di Rai1.

Ascolti Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: chi ha vinto il 6 settembre 2026?

Nel dettaglio, Affari Tuoi ha raccolto 3.320.000 spettatori con il 22,4% di share. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna ha raggiunto 3.721.000 spettatori e il 25,3% di share.

Gerry Scotti vince quindi il primo confronto della nuova stagione con un vantaggio di 401 mila telespettatori e 2,9 punti percentuali di share.

Il risultato premia ancora una volta La Ruota della Fortuna, che arriva però alla sfida forte di un’abitudine d’ascolto ormai consolidata: il programma di Canale 5 presidia stabilmente la fascia dell’access prime time da oltre un anno e ha avuto modo di costruire nel tempo un rapporto quotidiano con il pubblico.

Per Affari Tuoi, invece, quella del 6 settembre rappresentava la prima puntata dopo la pausa estiva e il debutto di un’edizione profondamente rinnovata.

Affari Tuoi riparte dal 22,4%: il confronto con il debutto del 2025

Un elemento interessante arriva dal confronto con la partenza della stagione precedente.

Il 2 settembre 2025, al debutto, Affari Tuoi aveva ottenuto 4.222.000 spettatori e il 22,6% di share, mentre La Ruota della Fortuna aveva registrato 4.514.000 spettatori con il 24,2%.

A distanza di un anno diminuiscono sensibilmente gli spettatori in valore assoluto, anche per un diverso bacino televisivo complessivo della serata, ma Affari Tuoi conserva praticamente intatta la propria quota di pubblico: dal 22,6% del debutto 2025 al 22,4% del 2026, una differenza di appena 0,2 punti.

Nel primo scontro del 2025 il vantaggio della Ruota era stato di circa 1,6 punti di share; questa volta il divario sale a 2,9 punti. Il programma di Gerry Scotti sembra quindi iniziare la nuova sfida da una posizione ancora più forte.

Affari Tuoi cambia casa: Stefano De Martino da Roma a Milano

La nuova stagione segna anche un cambiamento storico per Affari Tuoi.

Dopo 23 anni il programma ha lasciato Roma e il Teatro delle Vittorie trasferendosi negli studi Rai di via Mecenate a Milano.

Una scelta che ha portato alla realizzazione di uno studio completamente nuovo, più moderno e versatile, con ampio utilizzo di ledwall, cambi di luce e scenografie digitali. L’obiettivo è quello di consentire ad Affari Tuoi di andare sempre più oltre il semplice gioco dei pacchi, ampliando la componente di intrattenimento e aprendo la porta a ospiti, musica e appuntamenti speciali.

L’ossatura del programma, invece, rimane quella conosciuta dal pubblico: venti regioni, venti pacchi, le telefonate del Dottore, le offerte, i cambi e la corsa verso il premio più importante.

Chi è Tommasino, il nuovo cane di Affari Tuoi al posto di Gennarino

Tra le novità più evidenti della prima puntata c’è stato anche l’arrivo di Tommasino, il nuovo cane di Affari Tuoi.

La giovane mascotte prende il posto di Gennarino, diventato nella passata stagione uno dei protagonisti più amati dal pubblico e dai social.

Tommasino ha circa un anno ed è stato presentato da Stefano De Martino come il “nipote” di Gennarino. Anche nella nuova edizione uno dei pacchi è quindi legato alla mascotte a quattro zampe del programma.

Il debutto di Tommasino è stato inevitabilmente uno dei momenti più curiosi della prima puntata, confermando la volontà degli autori di mantenere quell’elemento leggero e familiare che aveva funzionato durante la precedente stagione.

Affari Tuoi 2026, arriva anche il Contropacco di Herbert Ballerina

Confermato al fianco di Stefano De Martino anche Herbert Ballerina, che nella nuova stagione guadagna un ulteriore spazio grazie al cosiddetto “Contropacco”.

Si tratta di una nuova incursione all’interno della partita che permette a Herbert di spezzare la tensione del gioco con gag e momenti comici, accentuando ulteriormente l’anima da varietà che Affari Tuoi ha assunto durante la gestione De Martino.

Nel cast resta anche Martina Miliddi, ormai presenza del programma e protagonista dei momenti musicali e di danza.

Il nuovo studio milanese è stato progettato proprio per consentire alla trasmissione di sfruttare maggiormente queste componenti di spettacolo senza modificare completamente il meccanismo che ha decretato il successo del format.

La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi, ma la sfida è appena iniziata

Il primo verdetto Auditel della stagione è dunque chiaro: La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi.

Gerry Scotti parte con il 25,3%, Stefano De Martino con il 22,4%. Un vantaggio importante per Canale 5, ma parlare già di una bocciatura per Affari Tuoi sarebbe prematuro.

Il game show di Rai1 ha infatti mantenuto una quota di pubblico molto vicina a quella registrata alla partenza della scorsa stagione e dovrà ora verificare nei prossimi giorni quanto rapidamente riuscirà a ricostruire l’abitudine quotidiana degli spettatori.

Dall’altra parte c’è una Ruota della Fortuna ormai pienamente consolidata, che non si presenta più come la sorpresa dell’estate ma come un vero competitor strutturale per Rai1.

La sensazione è che anche nella stagione televisiva 2026-2027 la battaglia più interessante degli ascolti possa giocarsi proprio nell’access prime time.

Gli ascolti di Affari Tuoi al debutto negli ultimi anni: il confronto dal 2023 al 2026

Come sono andati gli ascolti di Affari Tuoi nelle prime puntate delle ultime stagioni? Il confronto storico aiuta a leggere meglio il 22,4% ottenuto da Stefano De Martino alla partenza dell’edizione 2026-2027.

Il game show di Rai1 era tornato stabilmente nell’access prime time nel 2023 con Amadeus, prima di passare nelle mani di Stefano De Martino nel settembre 2024.