La querelle Belen Rodriguez – Fabrizio Corona prosegue sui social con un nuovo messaggio pubblicato dalla showgirl argentina su Instagram. Una riflessione precisa e molto personale di Belen che

Belen Rodriguez, l’affondo a Fabrizio Corona: «chi ferisce invece di amare si ritrova solo con se stesso»

«Sapete, si vive male portando dentro rabbia e cattiveria verso gli altri, prima o poi si sente il peso di questo, dentro. Chi non si prende cura di chi ha vicino, chi ferisce invece di amare, alla fine si ritrova solo con se stesso e con quello che ha seminato». Inizia così il lungo messaggio di Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina non nomina mai direttamente Fabrizio Corona, ma le sue parole arrivano a pochi giorni dalla tempesta mediatica messa in moto dall’ex paparazzo nell’ultima puntata di Falsisissimo.

Le parole di Belen sono un invito a mettere da parte rabbia e cattiveria verso gli altri consapevole che «chi ferisce invece di amare, alla fine si ritrova solo con se stesso e con quello che ha seminato». Le durissime parole di Belen sembrano essere indirizzate proprio all’ex compagno Corona dopo la guerra “social” avviata negli ultimi giorni visto che tra parentesi precisa «magari con qualche spicchio in più in tasca, ma sono soldi sporchi che a poco serviranno)».

Belen Rodriguez e la depressione: «sono andata a curarmi per i miei figli»

Ma non finisce qui, Belen Rodriguez aggiunge anche: «il corpo, prima o poi, quel peso lo sente e lo mostra. E quando arriva quel momento, spesso è tardi per rimediare. Per questo le cose vanno sistemate finché siamo in tempo, finché possiamo ancora scegliere».

Poi la showgirl argentina riapre il suo cuore raccontando un durissimo momento della sua vita quando ha dovuto affrontare la depressione. «Io la mia scelta l’ho fatta, quando ho toccato il fondo con la depressione e gli attacchi di panico, sono andata a curarmi, è stato un percorso lungo e doloroso, ma oggi raccolgo i risultati» – ha scritto la showgirl che ha nuovamente ringraziato «tutti il gruppo di medici che giorno e notte si sono presi cura di me. Grazie, non smetterò mai di dirvi grazie».

Un lungo percorso di rinascita che la showgirl ha fatto prima di tutto per sé e poi per i suoi amati figli: «l’ho fatto per me (perché da lì si riparte), per i miei figli, per la mia famiglia. Perché volersi bene significa anche avere il coraggio di fermarsi e guardarsi dentro, prima che sia troppo tardi». Sul finale l’abbraccio virtuale della showgirl: «se amiamo la vita e vogliamo restare in questo mondo meraviglioso abbracciandoci, basta guerre, ne abbiamo già tante di quelle serie».