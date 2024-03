Torna questa sera Studio Battaglia 2. La seconda stagione della serie tv di Rai1 regina d’ascolti arriva in prima serata per raccontarci l’evolversi della storia che ha come protagonista uno degli studi legali più famosi di Milano nonché le vicende della famiglia Battaglia, composta da quattro donne: avvocate, madri, figlie, mogli, sorelle, alle prese ogni giorno con il lavoro che spesso si intreccia con la vita privata, rendendole protagoniste di incontri e decisioni difficili.

Studio Battaglia 2, stasera su Rai 1: anticipazioni prima puntata 19 marzo 2024

Studio Battaglia 2 torna con tre imperdibili appuntamenti in prima visione su Rai 1 da stasera, martedì 19 marzo. La serie scritta da Lisa Nur Sultan è una produzione Palomar con Tempesta e realizzata in collaborazione con Rai Fiction diretta dal regista Simone Spada. La colonna sonora edita da EDIZIONI CURCI e PALOMAR e firmata da Stefano Lentini (già autore di numerose colonne sonore, tra cui quella di “Mare Fuori”). La prima stagione della serie è stata premiata con il Nastro d’Argento Speciale consegnato alla sceneggiatrice Lisa Nur Sultan e all’intero cast femminile. Cosa accadrà nella prima puntata in onda questa sera? Ecco di seguito la trama.

La trama

Dopo l’acquisizione dello Studio Battaglia da parte di Zander, le tre avvocate Battaglia tornano a lavorare insieme, stavolta nello splendido studio vetrato, che ora si chiama Studio Zander Battaglia. Gli accordi prevedono che Marina si faccia da parte non appena chiuse le pratiche ancora in corso, concedendosi il tanto agognato viaggio in Giappone e godendosi il tempo libero, ma lei sembra avere altri piani e questo porta non poca tensione con Zander.

Mentre Marina e Nina lavorano sul caso del Professor Loi, un docente di religione in pensione che vorrebbe cambiare vita, Anna è concentrata su Massimo: la passione è sempre più travolgente, ma lei cerca ancora di far funzionare il matrimonio con Alberto e teme di far soffrire i figli. All’uscita di scuola conosce Michela Fini, una famosa chef-influencer nota a tutti come “Michela in famiglia”, che ha bisogno del suo aiuto.

Novità in arrivo anche per Nina e Viola, anche se non sempre le buone notizie danno l’esito tanto aspettato. Nel frattempo, Carla Parmegiani ha un problema con alcuni haters che stanno danneggiando sui social l’immagine del bel ristorante che ha appena acquistato con i soldi del divorzio. Ma come dice “Rinascite”, il podcast del momento che Marina inizia ad ascoltare facendo una scoperta inaspettata, “Non è mai troppo tardi per cominciare una nuova vita”.

Il cast di Studio Battaglia 2

Nel cast di Studio Battaglia 2 ritroveremo protagonisti: