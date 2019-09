È ripartita la nuova stagione di Striscia la Notizia e sono ripartite le aggressioni ai danni degli inviati. Protagonista ancora una volta Vittorio Brumotti, che ormai da anni si batte per eliminare gli spacciatori dalle piazze italiane. Memorabili i suoi servizi a Milano e a Napoli. Non sempre però tutto fila lascio, anche questa volta Brumotti ha dovuto subire vessazioni e addirittura percosse.

Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti aggredito a Pescara

Vittorio Brumotti inaugura la stagione di Striscia la Notizia con una nuova aggressione. L’inviato “antidroga”, in servizio a Rancitelli, quartiere di Pescara, sarebbe stato aggredito insieme alla sua troupe. Un operatore sarebbe rimasto ferito dopo essere stato colpito con calci e pugni da diverse persone e avrebbe riportato una prognosi di 15 giorni all’ospedale di Pescara per lesioni ed escoriazioni.

Brumotti e la sua troupe si trovavano nel quartiere di Rancitelli per un’azione condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Secondo quanto raccontato da IlPescara, alla vista delle telecamere diverse persone avrebbero accerchiato e aggredito l’inviato di Striscia la Notizia con la sua troupe. Necessario l’intervento dei carabinieri, i quali avrebbero dovuto chiamare rinforzi per riportare la calma.

Striscia la Notizia, la rabbia del comitato per Rancitelli

L’aggressione subita da Vittorio Brumotti e dalla sua troupe è stata commentata su Facebook dal comitato di quartiere “Per una nuova Rancitelli“:

Rifiutiamo questa modalità di fare giornalismo che reputiamo di basso livello. Riteniamo che questo sia il modo peggiore per affrontare le problematiche di quartiere. Non può essere spettacolarizzata in questo modo un’emergenza sociale. Tutto questo alzerà un nuovo inutile polverone che non gioverà a nessuno. […] Siamo stanchi di essere dati in pasto alla stampa in questo modo e di essere stigmatizzati da una società che non capisce i nostri disagi e da una classe politica che non ha intenzione di cambiare le sorti del nostro quartiere.

Qualche mese fa, sempre a Rancitelli, l’inviato della Rai Daniele Piervincenzi era stato aggredito durante un servizio sulla criminalità locale.