Striscia La Notizia, Luca Sardella visita una foresta amazzonica | video Mediaset

Striscia La Notizia, puntata di sabato 13 aprile 2019: ecco il servizio di Luca Sardella che visita una vera foresta amazzonica

Luca Sardella nel servizio andato in onda questa sera, si trova in Trentino Alto Adige nei pressi della città di Bolzano. Per l’occasione il conduttore ha visitato una vera foresta amazzonica. Ecco il servizio completo andato in onda durante il tg satirico di Canale 5.