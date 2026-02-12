Quarto appuntamento di Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo, stasera in prima serata su Canale 5! Scopriamo l’orario di messa in onda, inviati, veline ed ospiti!

Striscia la notizia 2026, orario e puntate: stasera la quarta su Canale 5

Stasera, giovedì 5 febbraio 2026, appuntamento su Canale 5 con la quarta puntata di “Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza“ nel nuovo orario delle 21.20 in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, sono pronti a far compagnia a milioni di telespettatori con una puntata a tema San Valentino.

Nella quarta puntata dell’edizione 2026 non mancheranno tanti nuovi ospiti. A cominciare da Al Bano Carrisi pronto a raccontare alcuni retroscena sugli indimenticabili Tapiri d’oro ricevuti da Striscia e si esibirà in sfide canore e fisiche con Greggio e Iacchetti. E ancora: Sabrina Salerno regalerà al pubblico una performance sulle note di “Boys” ed altre sue hit accompagnata dai conduttori e alle Veline. Si prosegue poi con Francesco Cicchella che canterà Billie Jean di Michael Jackson e rivisiterà le sigle storiche di Striscia. Infine anche Rosaria Rollo, per una volta da inviata a ballerina in uno stacchetto con le Veline.

Striscia la notizia 2026: tapiro d’oro a Carlo Conti, inviati e veline

Tra i momenti più attesi della quarta puntata di Striscia la notizia 2026 anche l’immancabile consegna del tapiro d’oro. Dopo Fiorello, alla coppia Zalone-Nunziante e a Laura Pausini, questa settimana Valerio Staffelli ha raggiunto Carlo Conti a pochi giorni dalla nuova edizione del Festival di Sanremo 2026. Tra gli inviati speciali della puntata c’è proprio Al Bano che presta la sua inconfondibile voce al Gabibbo in due battaglie storiche del programma: l’occupazione indebita dei parcheggi riservati ai disabili e quella contro i “furbetti” che viaggiano sui mezzi pubblici senza pagare il biglietto.

Tra i servizi della puntata: Luca Abete si occuperà di ricettazione di orologi preziosi rubati, Rajae indagherà sul paradosso di Milano che vede il centro blindato per le Olimpiadi e altri quartieri periferici ostaggio della criminalità. Spazio anche una inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 a cura di Moreno Morello, che ha documentato problemi di progettazione nella tanto acclamata Arena Santa Giulia di Milano. Jimmy Ghione, invece, si occuperà del tema della ludopatia.

Spazio poi alle immancabili rubriche satiriche di Cristiano Militello, Barbascura X e Rosaria Rollo. Confermata anche la presenta del Gabibbo, icona storica del programma. Infine presenti anche le sei veline: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum che si cimenteranno in nuovi spettacolari stacchetti.

L’appuntamento con Striscia la notizia 2026 è da giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.