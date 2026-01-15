Tutto pronto per il ritorno di Striscia La Notizia 2026, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5. Scopriamo la data di inizio, il numero di puntate, i conduttori e tutte le anticipazioni sulla nuova stagione.

Striscia La Notizia 2026, orario e quando comincia su Canale 5

Ci siamo: da giovedì 22 gennaio 2026 dalle ore 21.20 appuntamento con l’edizione di Striscia La Notizia 2026. Il programma televisivo italiano di genere infotainment, investigativo e satirico ideato da Antonio Ricci torna su Canale 5, ma in una orario differente. Si tratta del primo cambio di orario in 37 anni di storia del programma; una decisione sopraggiunta e condivisa sia da Mediaset che da Antonio Ricci, ideatore del tg satirico.

Una nuova collocazione televisiva per il tg satirico che riparte da una certezza assoluta: i conduttori. Dietro la scrivania di Striscia, infatti, ritiriamo la coppia storica formata da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti pronti a far compagnia a milioni di telespettatori per cinque prime serate.

‼️Da giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, torna Striscia la notizia‼️🎉#Striscialanotizia pic.twitter.com/vY3wl3MmVw — Striscia la notizia (@Striscia) January 15, 2026

Striscia La Notizia 2026 quando inizia? Cambio di orario su Canale 5

Tante le novità della nuova stagione di Striscia 2026. A cominciare dal cambio di orario che vede il tg satirico approdare in prime time su Canale 5 con cinque appuntamenti in partenza da giovedì 22 gennaio 2026. La nuova edizione, studiata e pensata ad hoc dall’ideatore Antonio Ricci per la prima serata, si preannuncia davvero imperdibile. Non cambia il format del programma che ha compiuto 35 anni lo scorso novembre 2025 confermandosi uno dei più longevi del piccolo schermo.

I conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, amici e colleghi da tanti anni, sono pronti a lanciare nuove inchieste, ma anche a regalare momenti di gioia, allegria e spensieratezza al pubblico di Canale 5. Durante le cinque prime serate, infatti, non mancheranno momenti di varietà e intrattenimento considerando anche la nuova collocazione televisiva.

L’appuntamento con Striscia La Notizia 2026 è in prima serata da giovedì 22 gennaio su Canale 5.