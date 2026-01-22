Tutto pronto lo sbarco in prima serata di Striscia la notizia 2026, che quest’anno ha come sottotitolo “La voce della presenza”. Al timone in uno studio rinnovato, affiancati da ben sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, torna la coppia storica formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’appuntamento con la prima puntata di Striscia la notizia è giovedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5.

Striscia la notizia 2026 stasera su Canale 5: anticipazioni, ospiti e servizi del 22 gennaio

Cresce l’attesa per il primissimo Tapiro d’oro della stagione, che per l’occasione personalizzato con strass e papillon. A riceverlo sarà Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia.

Eccezionalmente nella prima puntata Maria De Filippi, con Tina Cipollari e Giovannino, si cimenta nell’inedita veste di inviata del tg satirico. La missione del trio è quella di consegnare l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

Gli ospiti in studio

Ospiti d’eccezione in studio saranno: Alessandro Del Piero, nei panni inediti di “Capitan Alex”, e la criminologa Roberta Bruzzone che con “Striscia Criminale”, indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti. Jimmy Ghione prova a far luce invece sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola.

Ma ancora: Dario Ballantini nei panni del Presidente Sergio Mattarella. Valerio Staffelli si occuperà dei maltrattamenti, sempre più spesso al centro della cronaca. L’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana.

Servizi degli inviati di Striscia la Notizia

Destinato a far polemica il servizio di Luca Abete sul fenomeno dei neomelodici che vengono invitati come beniamini dei bambini a esibirsi alle loro feste con canzoni che esaltano stili di vita criminali.

Torna anche Rajae Bezzaz che ci parlerà di un rifugio per cani in provincia di Como dove non sono le persone a scegliere i cani, ma i cani a scegliere le persone. Giuseppe Longinotti, andrà per le strade e nei locali di Milano, per proporsi come candidato sindaco della città e approfitta del suo ruolo per ottenere favori.

In questa nuova edizione spazio anche a Cristiano Militello che conduce live “Striscia il cartellone”. Rosaria Rollo presenta “I nuovi mostri”. Non manca all’appello Barbascura X con un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie. L’irriverente Enrico Lucci, interferirà con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta.

Francesco Mazza è invece in trasferta in Spagna, nelle periferie più problematiche di Madrid e Toledo, per un reportage divisivo sui “desokupas”, personaggi che, dietro lauto compenso e con modalità al limite della legalità, vengono incaricati dai proprietari delle abitazioni di sgomberare le case occupate abusivamente.