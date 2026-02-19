Quinto appuntamento con Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo, in prima serata su Canale 5! Scopriamo l’orario di messa in onda, ma anche tutti gli ospiti, inviati e veline protagonisti del gran finale su Canale 5!

Striscia la notizia 2026, orario e puntate: stasera la quinta ed ultima su Canale 5

Stasera, giovedì 19 febbraio 2026, va in onda la quinta ed ultima puntata di “Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza“ nel nuovo orario delle 21.20 in prima serata su Canale 5. Al timone ritroviamo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. Per il gran finale tantissimi ospiti in studio pronti a regalare ai telespettatori una serata all’insegna del divertimento tra gag, aneddoti ed esilaranti esibizioni canore. In studio Federica Nargi e Costanza Caracciolo, le due ex veline che torneranno a “casa” a 18 anni di distanza dal loro primo stacchetto. Per l’occasione le due si esibiranno con i rispettivi mariti, Alessandro Matri e Bobo Vieri, e le sei nuove veline in nuove coreografie.

Non solo: Greggio e Iacchetti testeranno l’amore di Federica e Alessandro e di Costanza e Bobo in un “gioco delle coppie” ricco di sorprese. Da segnalare poi il ritorno di Francesca Manzini, ex conduttrice che riproporrà alcune delle sue irresistibili imitazioni.

Striscia la notizia 2026: inviati e veline dell’ultima puntata

Per la quinta ed ultima puntata di “Striscia La Notizia 2026” ci saranno anche inviati speciali come Paolo Ruffini che, accompagnato dall’attore con la sindrome di Down Federico Parlanti, consegneranno l’iconica “merdina” di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità.

Non mancheranno poi momenti di spettacolo ed intrattenimento con gli stacchetti delle Veline Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum, protagoniste della sigla finale “Dazi” assieme all’immancabile Gabibbo.

L’appuntamento con il gran finale di Striscia la notizia 2026 è per stasera, giovedì 19 febbraio, in prima serata su Canale 5.