Tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Striscia la Notizia. La trentacinquesima edizione del Tg satirico ideato da Antonio Ricci torna in onda su Canale 5 alle ore 20,35 di martedì 27 settembre 2022. Una scelta decisa tempo fa per evitare la partita di calcio dell’Italia per la fase a gironi di Uefa Nations League, e che invece evita pure la serata post elettorale consentendo di andare in onda a esiti conosciuti.

Striscia la Notizia: Antonio Ricci, Alessandro Siani e Luca Argentero presentano le novità

Alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Striscia la Notizia erano presenti: il papà di Striscia Antonio Ricci, i due conduttori Alessandro Siani e Luca Argentero, oltre alle nuove veline Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli. Tra le novità anticipate da Antonio Ricci c’è il “deepfake”, una serie di personaggi verranno proposti in situazioni esilaranti e tutte da ridere. La prima protagonista sarà Ilary Blasi, che dirà la sua verità sul divorzio da Totti e sulla questione degli orologi di lusso. Ecco di seguito il video di Mediaset.

Il caso Baglioni

“Un telegiornale-varietà contro l’ipocrisia di chi pensa di cavarsela con un ‘ci sta, ci sta giustificando ogni sconcezza’. Invece noi vogliamo essere dei paletti del chi non ci sta o come dice Vasco Rossi ‘c’è chi dice no’ e in questo è la mission di Striscia” – Con queste parole Antonio Ricci apre la conferenza stampa.

Durante la conferenza, è stato chiesto all’ideatore di Striscia un commento sulla vicenda. Ecco le sue parole: “È un vergogna, Baglioni — così democratico, e melenso — querela quel pacioccoso di Gerry Scotti; è un sadismo inaudito. Non capisco poi perché non lo abbia fatto anche con Michelle Hunziker, che era di fianco a Gerry e non si è dissociata. Non è forse questo concorso esterno in diffamazione? Poi Michelle è in astinenza, avrebbe bisogno di una copertina sui giornali. Ma noi siamo tranquilli, ribatteremo colpo su colpo, andremo avanti fino al Tribunale dei diritti dell’uomo”.

Antonio Ricci sulla figura delle Veline

Sulla figura delle Veline, Ricci, rispondendo a una domanda se hanno ancora un senso, ha dichiarato: “Figure comunque imprescindibili da Striscia, danno il senso della varietà e della leggerezza. E comunque finché se ne parla, vuol dire che il senso ce l’hanno. Ci sono i calciatori e i bambini sognano di fare i calciatori. Diamo la possibilità a delle ragazze di ballare in tv”.

Luca Argentero e Alessandro Siano a Striscia la Notizia

Il neo conduttore Luca Argentero, su che conduttore sarà, ha dichiarato: ”Secondo me a Striscia non si può essere diversi da se stessi. È molto complesso recitare un personaggio, anche se ho realizzato nelle prove che ha comunque un linguaggio a cui tu ti devi adeguare, non puoi fare adeguare il linguaggio di Striscia a come sei fatto tu e mi sto divertendo a capirlo. A Striscia c’è aria di famiglia, è la prima volta che mi capita di entrare in un camerino e trovarlo come l’avrei voluto, pensato per farmi piacere. Hanno avuto l’attenzione di stampare delle mie foto e di appenderle alle pareti”. Argentero non nega inoltre di poter tornare anche in futuro a condurre nuovamente Striscia la Notizia.

Alessandro Siani sulla nuova edizione del tg satirico ha dichiarato: “Non sarà facile in questo momento, ma tenteremo di far ridere, soprattutto di far riflettere. Già la prima puntata sarà una bomba”.

Tutti i conduttori della nuova edizione

Argentero e Siani presenteranno insieme il tg satirico fino al primo ottobre. Argentero sarà poi sostituto da Vanessa Incontrada fino al 22 ottobre. Dal 24 ottobre al 10 dicembre subentrerà la coppia formata da Roberto Lipari e Sergio Friscia (che torna anche dal 13 febbraio all’11 marzo); dal 12 dicembre all’11 febbraio ci saranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti; dal 13 marzo al primo aprile sarà la volta di Gerry Scotti e Francesca Manzini che dal 3 aprile, fino alla chiusura del 10 giugno, sarà sostituita da Michelle Hunziker.