Storie Italiane il programma condotto da Eleonora Daniele torna in tv nella nuova stagione televisiva di Raiuno. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, il programma continuerà ad affrontare i temi della cronaca italiana, con dibattiti, approfondimenti e ospiti in studio. Gli argomenti trattati spaziano in ogni ambito sociale, si va dai diritti delle donne a quelli dei bambini, senza dimenticare le inchieste e le interviste ai personaggi cardine della politica e dello spettacolo del panorama italiano e non solo.

Storie Italiane 2021-2022: quando in tv il programma condotto da Eleonora Daniele

Il programma Storie Italiane torna in onda da lunedì 13 settembre 2021 dalle ore 9.55. Il format televisivo è visibile anche in streaming sul sito Rai Play. Dopo la messa in onda, è possibile inoltre recuperare la puntata sempre sul sito Rai Play.

La nuova stagione di Storie Italiane andrà in onda per tutto l’autunno e l’inverno della stagione televisiva di Rai 1, continuerà poi per tutta la primavera per finire poi la programmazione a giugno 2022. Durante la scorsa edizione del programma sono andate in onda ben 199 puntate. Anche in questa nuova edizione, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1, racconterà la cronaca e l’attualità del nostro paese, con uno sguardo attento rivolto anche alla cronaca e all’attualità sul panorama internazionale.

Di cosa parlerà Storie Italiane

Storie Italiane si occuperà di temi sociali attraverso testimonianze dirette raccolte dalla conduttrice e dai suoi inviati in giro per l’Italia. Ci saranno inoltre anche storie positive e di speranza. La prima parte del programma sarà legata all’informazione mentre la seconda parte sarà incentrata con approfondimenti di tematiche socio-economiche.

Molto spazio, sarà inoltre dedicato alle donne e ai loro diritti. Il programma condotto da Eleonora Daniele è da sempre impegnato in prima linea nella lotta contro la violenza di genere.