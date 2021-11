A Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele si scontra con il padre di Rossano Rubicondi morto recentemente per un melanoma all’età di 49 anni. Il padre di Rossano ospite nel programma dell’ammiraglia Rai ad un certo punto commette una gaffe dicendo: “Non distingueva tra uomini, donne e gay”. Eleonora Daniele lo corregge, ma lui si arrabbia. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Eleonora Daniele di scontra con il padre di Rossano Rubicondi a Storie Italiane: l’episodio

Tensione a Storie Italiane tra Eleonora Daniele e Claudio Rubicondi, padre di Rossano, scomparso la scorsa settimana a New York all’età di 49 anni a causa di un melanoma. In breve, Claudio ha detto:

“Riccardo, che è il fratello più grande, cercava di redarguirlo, di non fare certe cose. Riccardo era più serio, più posato. Lui ha fatto particine al cinema, frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay”.

La reazione della conduttrice Eleonora Daniele alle parole di Claudio Rubicondi

La Daniele sentendo quelle parole salta dalla sedia e replica prontamente:

“E questo cosa c’entra scusami? Io non vorrei andare oltre. Ti prego, perché io poi sono una sempre in prima linea su ogni battaglia. Quindi non mi parlare così, perché offendi la sensibilità di tante persone. Non c’è differenza, ognuno ha il proprio orientamento ed è bello così. Capisco il tuo dolore, però attenzione a come parli di certe cose. Scusami, ma devo dirtelo questo. Ho capito, diciamo che è meglio così, ricordati che sei sempre in televisione”.

Tensione a Storie Italiane il programma di Rai1: Claudio Rubicondi si arrabbia e replica alla Daniele

La conduttrice si scontra con il padre dell’ex marito di Ivana Trump, rivendicando di essere “in prima linea su ogni battaglia”. Ma ci chiediamo se fosse necessario sottolinearlo, dal momento che comunque il padre ha appena perso un figlio giovanissimo a causa di un melanoma.

Claudio infatti replica prontamente e non la prende bene:

“Ho capito Eleonora, ma se vuoi che io parlo e devo stare attento a quello che dico, lasciamo stare, guarda, non è il momento di prendere rimproveri da nessuno, capito? Nessuno si deve permettere di rimproverarmi, nessuno!”.

Claudio aveva un rapporto conflittuale e un po’ difficile con il figlio Rossano quindi forse la sua reazione è più che legittima. D’altra parte la Daniele ha il difficile compito di gestire un programma Rai in diretta dove si deve utilizzare un linguaggio consono e rispettoso di chiunque.

Alessandro Cecchi Paone, ospite cerca di riportare la calma affermando:

“Il signor Claudio voleva dire che stava bene in tutti i mondi”.

Questa situazione poteva essere gestita in modo differente? Di certo c’è da una parte un uomo disperato per la perdita del figlio, dall’altra una conduttrice che su Rai1 non può lasciar correre. Ad ogni modo non era necessario a nostro avviso sottolineare di essere “in prima linea su ogni battaglia”.

E’ compito di qualsiasi conduttore di ogni azienda invitare l’ospite di turno ad avere un linguaggio consono al mezzo televisivo.