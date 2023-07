Monica Setta torna su Rai2 con un nuovo programma dal titolo “Storie di donne al bivio“. Si tratta di un format ideato proprio dalla conduttrice e giornalista che per l’occasione vuole raccontare i momenti fatidici di scelta nelle loro vite, facendo un bilancio a distanza di tempo. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla prima puntata!

Storie di donne al bivio, al via su Rai 2: ospiti e anticipazioni

C’è grande attesa in Rai per il nuovo programma “Storie al bivio“, ideato e condotto da Monica Setta e trasmesso dalle ore 23.30 di mercoledì 5 luglio 2023 in seconda serata su Rai2. Otto puntate da non perdere con la giornalista e conduttrice televisiva chiamata ad intervistare donne e personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Un vis a vis con protagoniste indiscusse le donne con le loro fragilità e debolezze, ma anche con le loro storie di forza e coraggio.

Tre le donne pronte a raccontarsi a cuore aperto tra momenti delicati, inediti, intensi e fortissimi della loro vita. Per la prima puntata la Setta ha invitato tre volti noti del mondo della tv e dello spettacolo: l’attrice Nancy Brilli, la giornalista sportiva Paola Ferrari e la conduttrice Rosanna Lambertucci. La Satta, intervistata dal Corriere della Sera, ha spoilerato qualche anticipazioni sulle tre prime donne ospiti:

Partirò con Nancy Brilli, Rosanna Lambertucci, alla vigilia del suo matrimonio, e Paola Ferrari. In modo molto delicato ma profondamente libero, tutte le mie ospiti hanno deciso di raccontarsi con grande sincerità: dalla scelta di Brilli di non vivere più in coppia a quella di Rosanna che sposerà un uomo più giovane. Paola invece ha raccontato di quando le consigliarono un aborto perché c’era il sospetto che sua figlia, oggi sanissima, non lo fosse.

Monica Setta: “il mio bivio? Quando nel 2002 mi proposero di lasciare la carta stampata per la tv”

L’idea di un programma come “Storie al bivio” a Monica Setta è venuta parlando con le sue amiche. Dalle pagine del Corriere della Sera, la conduttrice di “Unomattina in famiglia” ha dichiarato: “parlando con le mie amiche, mi sono resa conto di quanto spesso finissimo col farci la stessa domanda: quale è stato il bivio della tua vita? Tornassi indietro rifaresti la stessa scelta?”. La domanda è stata la prima pietra nella costruzione di un programma che vedrà la Setta chiacchierare con donne di spicco del panorama artistico italiano.

Tra gli ospiti delle prossime puntate possiamo già anticiparvi che ci saranno: Valeria Marini, Simona Ventura, Katia Ricciarelli, Nadia Rinaldi e Candida Morvillo pronte a raccontare il momento cruciale della loro vita, il loro personale bivio. Anche la giornalista e conduttrice ha svelato al Corriere della Sera qual è stato il suo bivio: “quando nel 2002 mi proposero di lasciare la carta stampata per la tv: lavoravo come capo redattore in un settimanale, in tv non ero quasi mai andata, nemmeno come ospite. Oggi mi considero una piccola artigiana della tv, che si fa i suoi programmi tutti da sola“.

L’appuntamento con “Storie di donne al bivio” è da mercoledì 5 luglio 2023 in seconda serata su Rai2. In autunno il format si sposterà al martedì sempre nella stessa collocazione.