Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Scopriamo tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, mercoledì 11 settembre 2024.

Storie di donne al bivio, al via le nuove puntate da stasera mercoledì 11 settembre 2024

Mercoledì 11 settembre 2024 dalle ore 23.00 appuntamento in seconda serata su Rai 2 con la nuova stagione di “Storie di donne al bivio”, il programma ideato e condotto da Monica Setta. Come sempre la giornalista e conduttrice è pronta ad incontrare tre donne di successo pronte a raccontare le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Non mancheranno, durante le prossime puntate, anche qualche incursione nel mondo maschile con la presenza di personaggi di spicco della cultura e dello spettacolo italiani, volti noti pronti a raccontarsi senza filtri e sopratutto a cuore aperto! Interviste pure, nude, disancorate l’una dall’altra, precedute ognuna da una clip dedicata all’ospite.

Storie di donne al bivio, ospiti di stasera mercoledì 11 settembre 2024

Ma passiamo agli ospiti della prima puntata della nuova stagione di “Storie di donne al bivio” di Monica Setta che, dopo l’appuntamento in prima serata torna nella sua consueta collocazione televisiva nella seconda serata di Rai2. Tra gli ospiti della puntata di stasera, mercoledì 11 settembre 2024, Patrizia Groppelli Sallusti che racconta del suo amore per Alessandro Sallusti: «mi ha salvato dal baratro. Eravamo amici poi una sera mi invita a cena. A tavola mi accorgo che aveva la bocca storta e insisto per portarlo in ospedale. Aveva un principio di infarto. Gli rimasi accanto fino a che i medici mi dissero che era fuori pericolo. Lui si sveglia, mi vede e mi bacia. Io resto di sasso e scappo via. Quello per noi è l’anniversario. Da lì è cominciato tutto. Ogni anno quel giorno lui mi manda un mazzo di fiori per festeggiare».

Spazio poi all’intervista alla giornalista del Tg1 Maria Soave e infine Antonella Mosetti balzata alla cronaca rosa quest’estate per un flirt con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. La ex concorrente del Grande Fratello ha smentito la cosa rivelando: «ci siamo incontrati in Sardegna e abbiamo frequentato gli stessi giri. Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. Ci hanno paparazzati mentre ci facevamo un selfie e da lì sono nati i gossip. In realtà tra noi c’è stato solo un bacio sulla guancia».

L’appuntamento con Storie di donne al bivio di Monica Setta è il mercoledì in seconda serata su Rai2.