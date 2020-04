Stop al Grande Fratello Nip, di Barbara d’Urso e via libera invece al reality dei sentimenti: Temptation Island di Maria De Filippi. Queste le ultime news che circolano in rete in merito a due programmi molto amati dal pubblico.

Grande Fratello Nip, stop a Barbara d’Urso. Temptation Island Nip e Vip al via: ecco come saranno gestiti i concorrenti

Stando alle indiscrezioni trapelate dal sito Dagospia ci sarebbero delle novità per quel che riguarda due programmi amatissimi dal pubblico. Da una parte c’è lo stop a Barbarella la queen of caffeucci con il suo Grande Fratello Nip (con le persone comuni) dall’altra invece, il via libera per Temptation Island Nip e Vip di pertinenza di Maria De Filippi.

La conduttrice Napoletana, prima dello scatenarsi della pandemia aveva dichiarato a Italia Oggi, che il suo reality con le persone comuni sarebbe partito da settembre 2020, invece si dovrà rimandare ancora a data da destinarsi e quindi non sarà organizzato per la fine dell’estate.

Chi si ferma e chi parte?

Chi ingrana la marcia invece è Maria De Filippi che partirà con Temptation Island – sia in versione Vip sia in versione Nip – e che sarà rimodulato in base alle nuove norme di sicurezza.

Quindi, sia Filippo Bisciglia, che guida il racconto della versione Nip, sia Alessia Marcuzzi, che guida quello vip- arrivato alla terza edizione – possono già preparasi alle nuove conduzioni, visto che a meno di cambiamenti repentini dovrebbero andare in onda.

Temptation Island e il problema dei contatti fisici

Certo se Temptation andrà in onda ci sarà da risolvere il problema del contatto fisico. Il fatto che i tentatori debbano tentare fidanzati e fidanzate non prescinde dal contatto e dagli strusciamenti, e persino dai baci. Come si aggirerà dunque l’ostacolo? Ecco ciò che si legge sul sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino:

“Dovrebbe andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip. Come? Senza contatti o con? Il programma dei sentimenti non potrebbe prescindere ovviamente dal contatto fisico, il cast e il gruppo di lavoro verrebbe a essere messo in quarantena prima delle registrazioni?”.

Del resto anche l’autrice tv Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi ha reso noto che il programma sarebbe andato in onda per cui rimaniamo in attesa di sapere come e in che modalità realizzeranno il programma.