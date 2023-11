Stolen, diretto da Simon West nel 2012, è un film di genere thriller che non delude gli appassionati. Uno dei punti di forza della pellicola, neanche a dirlo, sta nella recitazione come sempre impeccabile di Nicolas Cage, che dimostra una volta di più la sua straordinaria capacità di sapersi calare in ruoli di ogni tipo, dai più brillanti ai drammatici passando per l’action più adrenalinico.

Stolen va in onda nella prima serata di Mercoledì 22 Novembre su Italia Uno: di seguito vi diciamo tutto quello che c’è da sapere sul film, quindi la trama, il cast e le principali curiosità.

Stolen: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Stolen.

Will Montgomery, un rapinatore appena uscito di prigione, decide di cambiare vita e di impegnarsi a recuperare il rapporto con la figlia Alison. Vincent però, il suo ex socio, ha piani diversi e decide di complicargli l’esistenza. L’uomo rapisce la ragazza, la chiude nel portabagagli di un taxi e chiede a Will di pagargli un riscatto entro 12 ore.

Per quanto riguarda il cast, affiancano Nicolas Cage, fra gli altri, Malin Akerman, Josh Lucas, Sami Gayle, Danny Huston e Mark Valley.

Le curiosità sul film

Stolen è un film di genere azione/thriller diretto da Simon West nel 2012. Queste sono le curiosità più interessanti da conoscere in merito: