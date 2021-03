Abbiamo intervistato in esclusiva Stephanie Bellarte, la bellissima Pupa de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 che, in coppia con Alessio Guidi, è giunta seconda. Durante il suo percorso la modella ci ha davvero stupidi. Stephanie ha anche fatto sognare tutti i telespettatori più romantici con la sua storia con il suo secchione. Il pubblico ha tifato enormemente per la nascita di questa coppia. Come sono andate le cose dopo la fine del programma? Con quali concorrenti ha continuato a sentirsi? Quali progetti ha per il suo futuro? Ecco cosa ci ha detto.

Stephanie Bellarte: l’esperienza a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Speravi di arrivare seconda in coppia con Alessio Guidi?

Il mio obiettivo, come un po’ per tutti, era quello di vincere. Devo però ammettere di essere contenta di essere arrivata seconda anche perché me la sono giocata fino all’ultimo e alla fine abbiamo perso solo per due punti.

Questo percorso l’ho preso più come una sorta di trampolino di lancio per affacciarmi nel mondo della televisione e dello spettacolo. Vorrei continuare a lavorare in quest’ambito.

Sono molto contenta di tutto quello che ho fatto fino ad ora perché mi ha portato ad un primo approccio televisivo.

Quando hai deciso di partecipare al programma?

Ho deciso di partecipare a La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 all’incirca poco prima che iniziasse. Mi è stato proposto. Inizialmente ero un po’ titubante, ma subito dopo ho capito che poteva essere un bel percorso di crescita. Mi potevo aprire di più verso un mondo che apparentemente era lontano dal mio. Come se non bastasse era una possibilità molto valida per mettersi in gioco e provare una esperienza diversa.

Avevi visto le puntate della scorsa edizione o ti sei voluta buttare in una nuova esperienza senza sapere a ciò a cui andavi incontro?

Avevo visto tutte le edizioni precedenti e sapevo come era strutturato il programma. L’ho sempre ritenuto un programma molto simpatico e divertente. Pensavo anche che potesse far davvero ridere il pubblico anche in questo momento.

Che idea ti sei fatta del conduttore, Andrea Pucci e della Pupa per eccellenza, Francesca Cipriani?

Pucci è una persona fantastica. Mi sono trovata benissimo con lui. E’ stato una sorta di secondo padre. Ci sentiamo ancora oggi ed è sempre stato molto carino. C’è sempre stato per aiutarmi, anche alle interrogazioni, – dove suggeriva ogni volta che poteva -, ma soprattutto per una parola di conforto.

Francesca Cipriani è una donna molto spumeggiante e allegra. Quando entra lei si illumina la stanza. E’ stato molto bello poterla conoscere di persona.

C’è stata una prova più difficile per te, fra tutte quelle che hai dovuto affrontare nel programma? C’è stata cioè una sfida che ti ha dato modo di mettere alla prova alcuni aspetti del tuo carattere?

La prova che per me è stata più difficile è stata quella denominata Nudi alla meta che abbiamo visto nella puntata finale. Sono una persona con un carattere un po’ chiuso, non mi sento a mio agio al 100% e l’idea di dovermi spogliare completamente davanti a tanti persone – che sì avevo conosciuto per il reality, ma con cui non avevo grande confidenza -, mi ha creato qualche difficoltà. Ho voluto comunque provare. Mi sono tolta il reggiseno e ho tenuto le mutande. Nonostante non sia arrivata al nudo integrale come altre posso dire che non pensavo nemmeno di potermi togliere il reggiseno. E’ stato un passo molto importante.

Quale prova ti ha divertita maggiormente?

Direi quella del parco avventura. E’ una cosa che io adoro fare. Potrebbe non sembrare, ma a me piace un sacco l’avventura. E’ una sfida che mi è piaciuta davvero tantissimo. A riprova di quanto io mi sia divertita e messa completamente in gioco c’è il fatto che sia riuscita a vincerla in coppia con il mio secchione, che in quel momento era Marini, con un punteggio record. Il nostro tempo era pari a meno della metà di quello impiegato da tutti gli altri.

Bartozzi, Guidi e Marini: tre secchioni per una Pupa

Durante il tuo percorso a La Pupa e il Secchione 2021 hai cambiato molto spesso partner. Potresti descriverci i secchioni che ti hanno affiancato?

Ho iniziato questo percorso con Alberto Bartozzi. Con lui mi sono trovata subito benissimo. A livello di confidenza e convivenza anche all’interno della stanza mi sono trovata molto bene e sentita subito a mio agio. Andavamo veramente d’accordo. Parlavamo di tutto e anche per tutta la notte. Molto spesso è capitato che abbiamo fatto le 5 del mattino. Avevamo un rapporto stupendo.

Poi ho iniziato una conoscenza con Guidi e in quel momento Bartozzi si sentiva un po’ messo da parte. Anzi … non è proprio così, ho usato il termine sbagliato. Diciamo però che io e Bartozzi abbiamo parlato del nostro rapporto e ci siamo spiegati. Gli ho detto sinceramente che mi sarebbe piaciuto davvero continuare con lui perché mi ero trovata molto bene. Al momento del cambio secchione, però, la pupa Laura me l’ha portato via. A quel punto mi sono detta che potevo stare con Guidi visto che avevo sempre voluto giocare o insieme a Bartozzi o insieme a Guidi. Con lui parlavamo sempre, anche nei momenti di pausa. Abbiamo fin da subito stretto un legame di amicizia molto molto forte.

Quando Marini ha scelto il cambio Pupa e ha diviso me e Guidi mi sono molto arrabbiata. Il gesto di Marini è stato scorretto, ma alla fine mi sono trovata benissimo anche con lui. Abbiamo molte cose in comune. Passavamo le giornate a cantare e ballare e abbiamo molti gusti davvero molto simili. C’è stata una affinità fantastica, è davvero una bella persona. Quando ho avuto la possibilità di tornare con Guidi, però, sono tornata con lui perché volevo continuare il percorso insieme.

Alla fine sono stata benissimo con tutti.

Con chi hai mantenuto i rapporti?

Un pochino con tutti. Ci sentiamo tutti i giorni, abbiamo un gruppo su WhatsApp e ci sentiamo con tutti. Al di fuori del programma mi sono vista con: Hafdaoui e Matteo, con De Santis, ma anche con Jessica.

Colui con cui ho legato moltissimo, ma sfortunatamente non possiamo vederci perché vive a Lisbona, è Pisano. Lui è veramente una persona fantastica.

C’è stato qualche ospite che ti ha trasmesso qualcosa in più rispetto agli altri?

A me ha fatto molto piacere conoscere Natalia Titova. Io la seguivo ad Amici. Ho sempre guardato il programma. Oltre a questo adoro il ballo e mi piaceva mettermi in gioco anche se non ho mai studiato. Ho fatto solo tre anni di danza classica quando ero molto piccola.

E’ stato sicuramente molto emozionante conoscere la Titova. Quando me la sono ritrovata davanti mi son detta: “Oh mio Dio… Natalia Titova !!!”. Lei mi ha lasciato veramente tanto.

E’ così severa come appare?

No, in realtà è super dolce e spiega e rispiega anche tantissime volte con grande pazienza.

I progetti per il futuro di Stephanie

Ora che progetti hai, c’è già qualcosa in cantiere?

Il mio obiettivo nella vita è quello di spostarmi nell’ambito della recitazione e quindi del cinema. Mi piacerebbe moltissimo diventare attrice e magari anche regista. Ora voglio concentrarmi sulla recitazione e sui vari casting per i film e le serie tv. Mi piacerebbe però continuare a lavorare anche nel mondo della televisione.

C’è un programma o un reality che nel mentre ti piacerebbe fare?

Sinceramente mi piacerebbe fare l’Isola dei Famosi. Ritengo che possa rappresentare una bella sfida. Tutti mi dicono che non mi ci vedono perché pensano a me con tacchi, vestiti, trucchi e altro. Per me sarebbe una sfida molto liberatoria. So che non è un reality affatto semplice da affrontare, ma sarebbe veramente bello mettersi in gioco in quel contesto.

Mi piacerebbe fare anche il Grande Fratello. Quella rimane una esperienza più tranquilla rispetto all’Isola. Reputo però quest’ultima sicuramente un’esperienza più tosta, una sfida maggiore da affrontare con me stessa.