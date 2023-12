Stella Cardone, intervista esclusiva all’ex concorrente di Amici 23

Tra gli allievi della scuola di Amici di quest’anno c’è stata anche Stella Cardone. La cantante ha dovuto affrontare una sfida contro Martina Giovannini ma non è riuscita a vincere. Stella ha dovuto così lasciare la scuola di Amici. Il percorso di Stella nella scuola è stato contrassegnato da alti e bassi. Dure sono state le critiche che le sono state riservate da Anna Pettinelli specie in occasione dell’ultima puntata quando l’insegnante le aveva detto di essere trasparente.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Stella Cardone. La cantante, dopo aver fatto un bilancio di questa esperienza, ha parlato del suo rapporto turbolento con Anna Pettinelli: “Non penso che sia stata esigente. Anna non mi ha richiesto nulla che io non potessi dimostrare o tirare fuori. Penso piuttosto che è stato difficile venirci incontro e non ci siamo capite fino in fondo. Oltre ad essere l’insegnante e un punto di riferimento avrebbe dovuto indirizzarmi dentro la scuola. Mi sono sentita dire invece che ero trasparente e questo non mi ha fatto piacere”.

In alcuni momenti per Stella è stato difficile gestire l’emozione. In alcune occasioni l’abbiamo vista anche scoppiare in lacrime. Ai nostri microfoni ha spiegato il motivo: “E’ stato molto difficile gestire l’emozione perché ho vissuto esperienze diverse e importanti. In alcuni momenti non è andata bene perché non ho saputo controllare bene le emozioni e sarei dovuta essere più razionale. Il confronto con il pubblico e la giuria mi ha portato a mettermi in discussione e ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita insicura”.

In questo percorso, Maria De Filippi è stata sicuramente un punto di riferimento importante. Stella ne parla come di una guida che sa darti consigli anche quando meno te l’aspetti. Sui prossimi obiettivi, non ha alcun dubbio. Stella vuole proseguire nella sua carriera di cantante: “Ora so bene cosa devo migliorare e punto a studiare, a crescere dal punto di vista artistico. Vorrei continuare a fare la cantante e a scrivere altri pezzi”.

Stella Cardone, intervista esclusiva all’ex concorrente di Amici 23

Stella, cosa ti ha lasciato questa esperienza nella scuola di Amici? Un bilancio?

Grazie ad Amici ho avuto la possibilità maturare a livello artistico e di incontrare tante persone. Nonostante sia durata poco questa esperienza, mi sento cresciuta.

Ti saresti mai aspettata l’eliminazione?

Sì me la aspettavo. Anna Pettinelli mi aveva anticipato la sua possibile decisione. Sicuramente non mi aspettavo di finire in sfida.

Tra te e Anna Pettinelli c’è stato un rapporto turbolento. Pensi sia stata troppo esigente?

Non penso che sia stata esigente. Anna non mi ha richiesto nulla che io non potessi dimostrare o tirare fuori. Penso piuttosto che è stato difficile venirci incontro e non ci siamo capite fino in fondo.

C’è una critica che più ti ha ferito?

Sì, mi ha ferito la critica fatta prima dell’eliminazione da Anna Pettinelli. Oltre ad essere l’insegnante e un punto di riferimento avrebbe dovuto indirizzarmi dentro la scuola. Mi sono sentita dire invece che ero trasparente e questo non mi ha fatto piacere.

Ripensando al tuo percorso e alla tua ultima esibizione, hai qualche rimpianto? Tornando indietro, c’è qualcosa che non rifaresti?

In alcuni momenti mi sono fatta prendere dal nervosismo e ho detto cose che non pensavo. Tornando indietro, non ripeterei questo errore.

Qual è stato il momento più bello vissuto nella scuola?

Un momento in cui ho provato grande soddisfazione è stato quando ho vinto la gara di interpretazione con Fiorella Mannoia. Poi è stato emozionante registrare il mio primo singolo. Per quanto riguarda la routine quotidiana, il momento più bello era quando scoccata la mezzanotte dovevamo andare tutti in camera e ci riunivamo io, Sofia, Sara e Marisol e facevamo il bilancio di com’era andata la giornata.

Durante il percorso ad Amici hai affrontato anche delle sfide emotive. Ti sei sentita fragile o insicura? E’ stato difficile gestire l’emozione?

E’ stato molto difficile gestire l’emozione perché ho vissuto esperienze diverse e importanti. In alcuni momenti non è andata bene perché non ho saputo controllare bene le emozioni e sarei dovuta essere più razionale. Il confronto con il pubblico e la giuria mi ha portato a mettermi in discussione e ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita insicura.

Com’è andata la convivenza con gli altri allievi in casetta? Con chi hai legato di più?

La convivenza è andata molto bene. Non ho avuto problemi con nessuno. E’ stato divertente trascorrere le giornate con gli altri ragazzi. Ho legato molto con Sara e Marisol.

Al timone del programma Maria De Filippi. Ci racconti un aneddoto che la riguarda e che porterai sempre con te?

Maria è stata una figura di riferimento importante in questo percorso. Una madre, una guida che riesce ad indirizzarti nel modo giusto, ad aprirti gli occhi.

Cosa ti ha convinto a partecipare ad Amici?

Partecipare ad Amici è stata una mia ambizione visto che vorrei avere una carriera in ambito musicale come cantante e artista. Amici è sempre stata un’opportunità che ho preso in considerazione.

Com’è nata la tua passione per la musica?

Non c’è stato un momento preciso in cui ho iniziato ad amare la musica. E’ nato tutto in modo spontaneo. Ho iniziato a studiare musica da quando sono piccola. E’ stato mio fratello ad ispirarmi visto che studiava pianoforte. I miei genitori non sono musicisti ma mi hanno supportato facendo anche sacrifici.

Dopo questa esperienza, cosa ti aspetti? Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?

Ora so bene cosa devo migliorare e punto a studiare, a crescere dal punto di vista artistico. Vorrei continuare a fare la cantante e a scrivere altri pezzi.