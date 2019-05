Stefano Oradei a Ballando con le Stelle 2019, durante la semifinale di venerdì 24 maggio 2019, è stato duramente rimproverato da Milly Carlucci. La conduttrice del programma ha chiesto al professionista di crescere e di non creare più alcun problema dello stesso genere a tutta la produzione dello show. Cosa è accaduto? Il professionista si è comunque scusato in diretta con tutti per via delle liti scoppiate per la sua gelosia nei confronti della moglie.

Stefano Oradei sgridato da Milly Carlucci: cosa è successo?

Stefano Oradei è stato letteralmente sgridato in pubblico da Milly Carlucci. Cosa è accaduto? Chi si fosse sintonizzato solo in queste ultime puntate su Rai 1 forse non ha capito molto. Ebbene pare, invece, che fin dall’inizio dell’anno il professionista, sposato con la collega Veera Kinnunen.

L’accoppiamento, per la nuova edizione del talent, fra Veera e il bel Osvaldo, osannato da tutte le donne, non è stato digerito da Stefano. Vendendo il suo matrimonio minacciato dall’avvenenza del concorrente, pare che Oradei abbia più volto perso le staffe.

Milly Carlucci ha detto infatti che alle sue orecchie sono giunte diverse voci di liti e sfuriate.

A quanto pare sono uscite anche foto comprovanti di quanto accaduto lontano dalle telecamere. Durante le prove, nella sala delle stelle, nei camerini della Rai, ma anche fuori gli studi del programma, pare siano volati i coltelli. Oradei ha dimostrato, con veemenza, tutta la sua gelosia.

Nelle ultime settimane, però, pare si sia parlato sempre di più delle liti. Tanto che il caso è diventato nazionale popolare e se ne è dovuto discutere in prima serata dopo aver chiuso tutti i colleghi e gli altri concorrenti in sala delle stelle per evitare di accendere gli animi.

Oradei è però entrato in studio con il capo chino e, con coraggio, ha ammesso di aver sbagliato e ha chiesto scusa alla moglie e a tutti.

“Io ho avuto una leggerezza… chiedo scusa, ci può essere che ci sono delle discussioni”-

Le scuse non sono bastate. Milly, piccata, ha risposto: “Te lo dico da mamma e da capo di questo gruppo, è questa la cosa che non è accettabile …. È vero che sono momenti di fragilità, ma queste fragilità a 35 anni si gestiscono… in questo ambiente e nel lavoro che facciamo…”.

Oradei sostenuto si social: le opinioni dei telespettatori

Per sua fortuna il ballerino professionista può godere dei favori dei telespettatori. In molti si sono schierati dalla sua parte. Secondo i più, infatti, Milly Carlucci ha esagerato nel rimproverarlo e nel processarlo davanti a tutti.

Voi che ne pensate?

Era giusto ‘sgridarlo’ ancora davanti a tutti o bastava semplicemente chiarire la questione e chiudere l’argomento poco dopo le scuse?