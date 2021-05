A diverse ore dalla messa in onda del settimo serale di Amici 20, il giudice del talent, Stefano De Martino, ha denunciato via social di essere rimasto vittima di un atto vandalico. La denuncia social è avvenuta in queste ore, attraverso un post di sfogo che il giudice del serale del talent ha voluto condividere con il web, con tanto di allusioni spinose. Si tratta di riferimenti ai festeggiamenti tenutisi a Milano per lo scudetto dell’Inter.

Stefano De Martino si sfoga con i followers

Riattivatosi tra le Instagram stories nel corso delle prime ore di questo lunedì 3 maggio 2021, post-Primo Maggio, Stefano De Martino ha condiviso con i follower uno sfogo liberatorio su un atto subito da vandali. Questo, a corredo di una foto rivelatrice, che immortala uno specchietto retrovisore dell’auto del giudice del serale di Amici 20 disintegrato a terra.

“Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”, è il messaggio che l’ex marito di Belen Rodriguez ha quindi rilasciato a corredo della foto di denuncia, condivisa con il popolo del web. Uno sfogo importante, con chiare allusioni ai festeggiamenti delle ultime ore. Ovvero quelli che si sono registrati nel capoluogo lombardo domenica 2 maggio 2021, per il nuovo scudetto vinto dall’Inter.

Il pubblico di Amici 20 avanza una richiesta su Stefano de Martino

La denuncia social di Stefano De Martino arriva su Instagram dopo il successo del settimo serale di Amici 20, che si è aggiudicato la vittoria della sfida di ascolti tv di sabato 1° maggio 2021.

Risultati importanti, il cui merito è in gran parte di De Martino, che si è cimentato per l’occasione in un ballo improvvisato con i colleghi giudici Stash e Emanuele Filiberto di Savoia, sulle note di Jerusalema. Il video dell’esibizione ha in poco tempo circumnavigato la rete, fino a dare vita ad una richiesta del web alla produzione di Amici 20. Ovvero quella di reingaggiare Stefano De Martino come ballerino professionista del talent.

Nel corso della puntata serale, inoltre, De Martino si è palesato in notevole difficoltà. Questo nel ruolo di giudice, quando ha dato voti decisivi dopo quelli espressi dai colleghi. Fino a perdere la pazienza, al termine di una sfida tra i piccioncini Sangiovanni e Giulia Stabile, sbottando: “Avete rotto il ca**o!”.

Intanto si avvicina la semifinale di Amici 20, di cui in queste ore è emersa in rete la data ufficiale e in cui potrebbe esserci più di una eliminazione dal talent.