Si avvicina la messa in onda della finale di Amici 20, così come la bella stagione, e intanto è spuntata in rete la data della semifinale del talent di Maria De Filippi. Dopo il settimo serale del talent-show di Canale 5, del 1 Maggio, che ha decretato l’eliminazione di un ballerino a pochi passi dalla finale, il profilo ufficiale Instagram di Amici ne ha infatti dato annuncio. Questo svelando la serata in cui i concorrenti al serale si sfideranno come semifinalisti della gara dei talenti. Chi la spunterà? Intanto, l’opinione dell’occhio pubblico appare divisa.

Amici 20, si attende la semifinale dopo il settimo serale

Il settimo serale di Amici 20, andato in onda il 1° maggio 2021 su Canale 5, ha decretato il ballottaggio finale tra i ballerini Samuele Barbetta e Alessandro Cavallo, per poi segnare l’eliminazione del primo. Il ballerino e pupillo di Veronica Peparini, prima di lasciare la scuola è diventato protagonista di un dialogo struggente con Maria De Filippi. La conduttrice, ancor prima di comunicargli l’esito del verdetto sulla sua uscita di scena dal talent, lo ha invitato a non recriminarsi nulla del suo percorso di studio. E non solo. Lo ha spronato a gettarsi alle spalle l’idea di non essere all’altezza del serale con il suo modo personale di fare danza.

E, intanto, l’ottavo serale si preannuncia essere la semifinale di Amici 20, un momento importante per il talent prodotto e condotto da Maria De Filippi in cui, in particolare, i concorrenti in corsa alla gara vestiranno i panni di semifinalisti e per la quale potrebbe esserci più di una eliminazione fino a 3, in vista della finale prevista per il 15 maggio 2021.

Habemus la data della semifinale di Amici 20

In un nuovo post condiviso su Instagram, la produzione di Amici 20 rende quindi nota intanto la data della semifinale. Essa è prevista per il prossimo sabato 8 maggio 2021 su Canale 5.

“Chi di loro si aggiudicherà un posto alla finale di #Amici20? Lo scopriremo sabato 8 Maggio in prima serata su Canale 5. Vi aspettiamo tutti per la SEMIFINALE!”, si legge nel messaggio lanciato dal talent nel web a corredo di un’immagine che immortala tutti i semi-finalisti di Amici 20: il ballerino Alessandro Cavallo, il cantante Aka7even, la ballerina Giulia Stabile, il cantante Deddy, il cantante Sangiovanni, il cantante Tancredi e la ballerina Serena Marchese.

Sotto il post rivelatorio, intanto i pronostici e l’opinione del web sull’attesa finale si dividono, come emerge dai seguenti commenti social: “Serena in finale”, “Serena e Alessandro”, “Deddy e Sangiovanni”, “Vai Aka”, “Forza Deddy”. Chissà, quindi, chi in semifinale si classificherà alla finale di Amici 20.