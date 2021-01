Stefano De Martino e Belen Rodriguez torneranno insieme? Mai dire mai. Le cose per ora però sono ben diverse da come i fan della coppia e i più romantici vorrebbero che fossero. Da un lato c’è De Martino felicemente single, dall’altro c’è la Rodriguez che fa coppia fissa con il bel Antonino Spinalbanese. Perché si parla ancora di loro dunque? Perché un una recente intervista, rilasciata al settimanale Chi, l’ex ballerini di Amici, ha parlato del suo matrimonio con la bellissima showgirl.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: le dichiarazioni del conduttori di Rai 2

Nell’intervista pubblicata sul settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Stefano De Martino ha parlato di Belen Rodriguez e del loro matrimonio. L’ex ballerino del talent di Maria De Filippi ed ora conduttore su Rai 2 ha detto di aver riflettuto molto su quanto gli è accaduto.

Dopo aver maturato un po’ più di saggezza anche a causa delle esperienze fatte, De Martino ha detto, infatti: “I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e per me non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’, io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello che c’è stato e i figli ne sono la prova”. Insomma nessun fallimento. Il sentimento è semplicemente svanito. In fin dei conti le cose belle non durano a lungo, o no?

De Martino ha infatti aggiunto: “Ma ogni storia d’amore ha un inizio e una fine e non è un fallimento, dobbiamo far pace con questa visione e non usare un termine così negativo“.

Da papà innamorato del suo Santiago come poteva pensarla diversamente? Il matrimonio con Belen Rodriguez gli ha regalato sicuramente molti momenti felici, ma soprattutto gli ha dato un bellissimo figlio che l’ex ballerino pare amare alla follia. Il sentimento che c’è fra padre e figlio traspare dai video postati sui social e dalle numerose Stories divertenti realizzate su Instagram. Quando entrambi sono insieme si vedono grandi sorrisi e momenti spensierati passati fra una risata, un gioco e una passeggiata con il cane.

La droga e il difficile passato: le parole dell’ex ballerino

De Martino ha anche parlato della sua difficile infanzia ricordando il posto dove abitava da piccolo ed il fatto che la madre gli abbia dovuto ben presto raccontare come girava il mondo mettendolo in guardia da molte cose.

Il conduttore ha infatti svelato: “Sono cresciuto negli anni Novanta a Torre Annunziata, in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di spaccio all’aria aperta. In quei posti si cresce velocemente“. Stefano ha poi aggiunto: “Con la mia famiglia stavamo al terzo piano senza ascensore, quindi spesso andavo con mia madre a fare la spesa, da bambino, per aiutarla con i sacchetti. L’altra particolarità del palazzo era che non aveva né portone né citofono, ci si chiamava con un fischio, ma per via di quell’accesso libero spesso trovavo tra una rampa di scale e l’altra siringhe, lacci emostatici. Mia madre non poteva nasconderlo: ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso che mi abbia aiutato a evitare tanti guai“.

Da Amici a Stasera tutto è possibile e Che Dio ci Aiuti 6

Dove vedremo prossimamente Stefano De Martino in tv? Per l’ex ballerino di Amici sarà un 2021 ricco di impegni. Gennaio partirà subito al meglio grazie al ritorno in televisione del programma di Rai 2 intitolato Stasera tutto è possibile.

Dal 12 gennaio 2021, infatti, De Martino tornerà a far ridere centinaia e centinaia di telespettatori con lo show lanciato da Amadues che vede nel cast: Fatima Trotta, i The Jackal, Sergio Friscia, Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Il conduttore, però, ha preso parte, nei panni di se stesso, anche ad un episodio di Che Dio ci aiuti 6, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi in onda dal 7 gennaio 2021.