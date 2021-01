Stefano De Martino torna su Rai2 con la nuova edizione di “Stasera tutto è possibile“. C’è tanta attesa per la nuova stagione del comedy show di successo condotto per il secondo anno consecutivo dall’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni su data di inizio, cast e tutte le novità.

Stasera tutto è possibile 2021: ecco quando va in onda

Tutto pronto per il ritorno di “Stasera tutto è possibile”, il varietà condotto da Stefano De Martino in onda da martedì 12 gennaio 2021 in prima serata su Rai2. Si tratta della seconda edizione condotta dall’ex compagno di Belen Rodriguez che quest’anno debutterà anche come attore nella fiction cult “Che Dio ci aiuti 6”.

Rispetto alla passata edizione non cambia il format di successo: durante le otto nuove puntate volti noti del mondo dello spettacolo si metteranno alla prova divertendo e divertendosi in prove bizzarre e spassose. Il comedy show sarà ancora una volta trasmesso dall’Auditorium Rai di Napoli e vedrà De Martino calarsi nuovamente nei panni di conduttore e padrone di casa.

“Sono contento che la rete mi abbia riaffidato questo programma. Le norme anti-Covid sono state lo spunto per riadattare i vecchi giochi. Il nostro obiettivo è regalare un po’ di spensieratezza al pubblico a casa” ha dichiarato il ballerino di Amici dalle pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Una bella soddisfazione per Stefano che però non si sente arrivato; anzi l’ex di Belen Rodriguez non nasconde di impegnarsi quotidianamente per imparare il “mestiere”.

Nato e cresciuto in una famiglia semplice, De Martino è fiero delle sue origini: “vengo da una famiglia umile. Non ho bisogno di guidare una macchina potente o di avere un orologio prezioso. Conosco il valore dei soldi e li utilizzo per programmare un viaggio o affrontare un’emergenza“.

Dopo la fine della storia d’amore con Belen Rodriguez tante sono state le donne menzionate al fianco dell’ex ballerino di Amici che ha trascorso le festività natalizie in famiglia e in compagnia della sua amatissima nonna Elisa con cui ha registrato un divertentissimo video pubblicato sui social.

Stasera tutto è possibile 2020, tutto il cast

Quale occasione migliorare che trascorrere le festività di Natale in famiglia prima di tornare in tv? Stefano De Martino ha puntato sul sicuro prima di affrontare una nuova sfida televisiva che si preannuncia vincente, visto che già nella precedente edizione il ballerino e conduttore ha dimostrato di avere grandi capacità di intrattenimento.

Nella seconda edizione “firmata De Martino” nel cast ritroveremo tanti volti noti: da Biagio Izzo a Francesco Paolantoni fino a Vincenzo De Lucia oramai parte integrante dello show.

Stasera tutto è possibile 2021, ospiti prima puntata

Possiamo già anticiparvi gli ospiti della prima puntata in onda martedì 12 gennaio 2021 che sarà dedicata al tema della magia. A mettersi in gioco saranno: Nathalie Guetta, Elettra Lamborghini, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci, Francesco Arienzo, i Gemelli di Guidonia e il Mago Heldin.