Stefano De Martino si congeda dalla famiglia di “Stasera Tutto È Possibile”. Anche durante l’ultima puntata di stagione abbiamo riso e scherzato per tutto il tempo, ma il momento dei saluti è arrivato: il conduttore napoletano ha salutato il suo pubblico con un commosso discorso finale che non gli ha risparmiato gli occhi lucidi dall’emozione. “Ci rivediamo presto. Forse qui, forse altrove” dice il nuovo volto di punta della Rai durante i saluti finali.

Stefano De Martino saluta il pubblico di “Stasera tutto è possibile” – Video

Ne ha fatta di strada Stefano De Martino, che arriva all’ultima puntata di stagione di “Stasera Tutto È Possibile” consapevole del fatto che forse è meglio lasciare quando tutti si domandano “quando lo fa di nuovo?”, anziché quando la domanda è “lo conduce ancora lui?”.

Dopo sette stagioni alla guida del programma Stefano De Martino, è pronto a lasciare quel “porto sicuro” in cui ha costruito a piccoli passi il suo modo di condurre. Un’esperienza che gli ha dato oltre alle soddisfazioni in termini di ascolti tv portando Rai2 ad essere la rete più vista in prima serata, anche quella di sbarcare su Rai 1 alla conduzione di Affari Tuoi, portando a casa anche in quel caso numeri sorprendenti.

Il discorso di Stefano De Martino

Durante i saluti finali Stefano ha voluto ringraziare la grande famiglia di “Stasera Tutto È Possibile”.

“Voglio ringraziare tutto il pubblico che ci ha seguito con affetto in tutti questi anni. Voglio ringraziare che mi ha dato la possibilità di condurre questo meraviglioso programma un po’ di anni fa, perché oltre al vostro affetto, quello del pubblico, è stata una grande opportunità lavorativa, è stata un’esperienza bellissima che mi ha dato l’opportunità di costruire quella che oggi posso chiamare famiglia. Vi voglio bene ci rivedremo presto forse qui forse altrove ma sicuramente presto” – Ha dichiarato De Martino.

Un arrivederci a un futuro ancora da scrivere, ma che sicuramente potrebbe portare Stefano De Martino alla prima serata di Rai 1, forse quella ambitissima ma difficilissima del sabato sera, con uno scontro diretto con Maria De Filippi, e che potrebbe traghettare il volto di punta della Rai alla conduzione del Festival di Sanremo.

Chi condurrà Stasera tutto è possibile?

Che ne sarà di “Stasera Tutto È Possibile” dopo l’era De Martino? È difficile fare pronostici ora. Al momento non è sicuramente ben chiaro nemmeno ai dirigenti della rete sul nome che potrebbe ereditare un programma di tale successo che in questo momento pare difficile staccarsi dal suo conduttore.

L’unica scelta plausibile è quella di far proseguire Stefano De Martino alla conduzione del format, oppure di spostarlo sulla prima rete della tv di stato, nel caso in cui non dovessero arrivare progetti su misura del conduttore o adatti a una prima serata di Raiuno.