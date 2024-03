Stefano De Martino, in giro per i teatri italiani con il suo “one man show” dal titolo “Meglio stasera!”, in vista del ritorno in tv alla guida del programma “Stasera tutto è possibile”, la cui nuova edizione sarà in onda dal 1° aprile su Rai2, si racconta sulle pagine di Sorrisi e Canzoni. Il conduttore annuncia alcune anticipazioni sulla nuova stagione del format di Rai2 e poi si sofferma sulle voci che lo vorrebbero in futuro alla guida del Festival di Sanremo.

Stefano De Martino annuncia il cast di “Stasera Tutto è Possibile”

In merito alla nuova stagione di “Stasera Tutto è possibile”, Stefano De Martino racconta: «Cerchiamo di mantenere molti ospiti già visti in passato. L’obiettivo è stato, sin dall’inizio, creare una comitiva di amici. È un’allegra brigata che funziona perché il divertimento è autentico: sotto i riflettori non puoi fingere. Quando entro nello studio, mi comporto con i colleghi come se fossimo a una cena insieme».

Oltre al cast fisso composto da Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si aggiungono in questa nuova edizione anche Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Tra i volti nuovi che si alterneranno sul divano del programma ci saranno, annuncia De Martino: «Mara Maionchi, Rocío Muñoz Morales, Aurora Ramazzotti e Fabio Caressa, tanto per citarne alcuni. Ma altri verranno a trovarci». Il conduttore si sbilancia anche sui giochi inediti: «Alcuni li rielaboreremo. Ne abbiamo inserito uno in cui gli ospiti sono in una cucina per preparare un piatto, ma con le mani prestate da un altro concorrente: le terranno infilate sotto al braccio. Vi lascio immaginare che pasticci che faranno (ride)».

Amici e il momento che gli ha cambiato la vita

Stefano De Martino racconta poi del momento che gli ha letteralmente cambiato la vita:

«Parto da un nome: Antonio Tortolano, che all’epoca lavorava come redattore nello staff di “Amici”. Al mio primo provino a Cinecittà feci una coda estenuante sotto al sole: quando entrai non mi sentii bene, per cui mi ritirai. Qualche giorno dopo ricevetti una chiamata da Antonio e da un suo collega che mi convinsero a ripresentarmi al casting. Quando tornai, successe quello che poi mi ha portato fin qui. La meraviglia della vita! L’importante è farsi trovare pronti. C’è un momento in cui sei consapevole che sta avvenendo qualcosa in te e fuori di te. Si crea una magia dove tutto si gioca sull’incastro naturale degli eventi».

Stefano De Martino futuro condurre del Festival di Sanremo?

De Martino ha ereditato “Stasera tutto è possibile” da Amadeus. Voci insistenti in questi ultimi mesi vorrebbero proprio il bel conduttore di Rai2 alla guida di un futuro prossimo Festival di Sanremo. In merito a questa ipotesi De Martino chiarisce: «Ho raccolto l’eredità di “Step” da Amadeus, che aveva trent’anni di carriera alle spalle che a me mancano (ride). Lui ha fatto un lavoro da Oscar. Ha riportato il Festival in una condizione eccellente dandogli uno smalto incredibile. È certamente un’esperienza che mi piacerebbe fare in futuro, ma devo dedicarmi a progetti che possano durare nel tempo. Per usare una metafora: Sanremo è la laurea, io sono iscritto al primo anno della Facoltà di tv (ride)».