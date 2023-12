Stefano De Martino è stato uno degli ospiti questa sera, domenica 3 dicembre 2023, della puntata di Che tempo che fa, programma tv in onda in prima serata sul NOVE, condotto da Fabio Fazio. De Martino, durante l’intervista, apre una parentesi in merito alla separazione da Belen Rodriguez, che oggi pomeriggio ha raccontato la sua versione nel salotto del pomeriggio domenicale di Rai 1, ospite di Mara Venier a Domenica In.

Stefano de Martino a Che Tempo che fa risponde alle parole di Belen Rodriguez

Stefano De Martino durante la sua replica-non replica a Belen Rodriguez e alle sue parole dette durante l’intervista a Domenica In, ha dichiarato: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Ciascuno ha la propria. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e c’è chi se la tiene per sé. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità, perché ho dei motivi, due dei quali sono il bene che c’è stato e che le voglio ancora, e poi Belen è la madre di mio figlio”.

Il successo di Bar Stella

Parlando del suo programma, Stefano De Martino dice: “Noi ogni sera quando si va in onda bisogna costruire una puntata diversa, per un pubblico che è sempre uguale. Il teatro invece è meraviglioso perché tu ogni sera fai la stessa cosa, davanti ad un pubblico diverso”.

Stefano De Martino ironizza sul suo futuro

Il conduttore di Rai2, parlando del futuro tira in ballo Gianni Morandi, è dice: “Gianni Morandi a 78 anni fa la mezza maratona in un’ora e 50. Io a 78 anni mi immagino a casa davanti la tv a vedere in televisione Gianni Morandi”.

Le dichiarazioni di Belen a Domenica In

Belen Rodriguez a Domenica In, ha raccontato del momento in cui ha capito di essere stata tradita dal suo ex marito Stefano De Martino: “Mi sono sentita completamente sola. Tradita nel profondo, nella fiducia, e anche letteralmente. Non è finita con un tradimento: è iniziata con un tradimento. Stefano mi ha tradita, io l’ho saputo dopo un mese. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le signorine, con tutte quante, e hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”.