Stefano Accorsi sarà Guglielmo Marconi in una nuova fiction che andrà in onda prossimamente sull’emittente pubblica. Una serie tutta dedicata all’uomo che ha cambiato il modo di fare comunicazione. Vediamo insieme di cosa parla, dove è stata girata e alcune curiosità del set.

Sulla Rai arriva una nuova miniserie su Guglielmo Marconi con Stefano Accorsi

Stefano Accorsi dopo aver interpretato il giudice Vittorio Pagani nella fiction Rai dal titolo ‘Vostro onore‘, è ora pronto a vestire i panni di Guglielmo Marconi. L’uomo è considerato il padre della telegrafia senza fili, nonché l’inventore della radio e pioniere delle moderne telecomunicazioni. Scoperte che lo portarono a vincere il Premio Nobel per la Fisica nel 1909, il primo italiano a riuscirsi. Dopo di lui è toccato a Enrico Fermi (nel 1938), a Emilio Segré (1959), Carlo Rubbia (1984), Riccardo Giacconi (2002) e a Giorgio Parisi (2021).

La fiction su Guglielmo Marconi è stata girata tra l’Emilia-Romagna e il Lazio ed è ambientata nel 1937 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. La particolarità e che alcune scene sono state riprese nei luoghi reali in cui ha vissuto l’inventore: da Villa Griffone, sua casa Natale e sede della Fondazione Guglielmo Marconi – Museo Marconi, a Palazzo Venezia. Passando da Villa Mondragone a Villa Torlonia fino al Museo Storico della Comunicazione. Nella serie è inoltre presente una fedele ricostruzione realizzata in uno studio di 27 metri dell’Elettra, il celebre panfilo su cui Marconi ha vissuto con la sua famiglia.

La fiction a 100 anni dalla nascita dell’inventore

La fiction su Guglielmo Marconi vede una produzione Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani. La regia invece è di Lucio Pellegrini. Si è pensato a questa serie per celebrare il 150º anniversario dalla nascita dell’inventore, nato a Bologna il 25 aprile del 1874. Per quanto riguarda la messa in onda, la trasmissione è prevista nell’anniversario dei 100 anni di Radio Rai (che ricadono il 6 ottobre) in prima serata su Rai1. Scritta da Salvatore De Mola e Bernardo Pellegrini, la serie mescola il genere storico-biografico alla spy story. La modernità del personaggio di Marconi, genio del wireless, si fonde con la contemporaneità del suo pensiero e della sua visione che vivono ancora oggi.