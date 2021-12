Stefania Orlando a Verissimo ha raccontato il suo disagio una volta uscita dalla casa del GF VIP 5. La showgirl ha detto a Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 4 dicembre 2021: “Sono entrata come donna felice e risolta e sono uscita che non ci capivo più nulla“. I sei mesi passati nella casa più spiata d’Italia hanno lasciato il segno. Ecco cosa le è successo una volta che le telecamere si sono spente e la porta rossa si è chiusa.

Stefania Orlando a Verissimo: “E’ stato difficile riprendere in mano la mia vita reale, avevo un senso di rifiuto”

Stefania Orlando a Verissimo, in lacrime, ha parlato di un periodo duro della sua vita dopo l’uscita dalla casa del GF VIP.

La Orlando ha esordito dicendo: “Ho avuto per un po’ di mesi un rifiuto per le persone che amavo, anche con mio marito. Non che avessi qualcosa nei suoi confronti, non che non lo amassi più. Non riuscivo a riprendere il dialogo che avevo prima. Ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista. Questa cosa ha creato dei problemi in una coppia che andava avanti da 13 anni. Noi non abbiamo mai avuto crisi. Questa è stata la prima volta.”

Cosa è successo? La Orlando ha cercato di spiegarlo così: “Avevo assaporato per la prima volta nella vita la possibilità di non aver nessuna responsabilità, questa cosa mi aveva reso un po’ egoista“.

Quale molla ha fatto scattare, invece, il ritorno della vera Stefania Orlando? “Mi sono sentita molto in colpa nei confronti di mio marito. Simone è sempre stato l’unica persona che veramente mi ha capita sempre. Avevo questo forte senso di colpa, ma non lo ammettevo neanche a me stessa. L’ho capita dopo. Questo egoismo che adesso riconosco, io non lo capivo. Lui è stato talmente forte, talmente bravo che ha saputo aspettare. Non ha mai premuto l’acceleratore. Ha capito che sua moglie era tornata fisicamente, ma doveva ancora tornare completamente“.

Per fortuna Stefania Orlando è riuscita a riprendere in mano con gioia la sua vita e le sue responsabilità e a tornare la donna che era prima di entrare nella casa del GF VIP.

Verissimo: il video Mediaset con l’intervista esclusiva a Stefania Orlando

Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale dove Stefania Orlando a Raccontato a Silvia Toffanin tutte le sue difficoltà una volta uscita dalla casa del GF VIP, ma ha anche parlato della sua famiglia e dell’amore dei suoi genitori.