Stefania Nobile, figlia della celebre “Regina delle televendite” Wanna Marchi, è la nuova manager di Fabrizio Corona. A dare la notizia è la stessa Nobile tramite una serie di stories su Instagram.

Stefania Nobile nuova manager di Fabrizio Corona: l’annuncio

“Da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona. E quindi me la tiro. Grande Fabri, faremo un mare di cose insieme. Sei il numero 1, non ho mai avuto dubbi. L’ho sempre saputo. Per tutte le campagne su Instagram, per tutto quello riguarda il suo personaggio, scrivetemi” – ha dichiarato Stefania Nobile in una delle stories pubblicate sul suo profilo Instagram.

“Sono orgogliosa – prosegue la manager – perché essere influencer vuol dire tutto e vuol dire niente. Ma quando tratti i due più grossi cavalli d’Italia, Davide Lacerenza e Fabrizio Corona, hai fatto bingo. E questa sono io”.

Ecco chi è Stefania Nobile

Nata a Bologna il 16 novembre 1964, Stefania Nobile è un’imprenditrice e personaggio televisivo. La Nobile è nota al grande pubblico per la sua collaborazione nelle televendite della madre Wanna Marchi.

Venne in seguito più volte condannata per gravi illeciti connessi alla sua attività. Dopo aver scontato gran parte del tempo ai domiciliari, nel 2013 è tornata libera. Oggi l’annuncio della sua nuova collaborazione in qualità di manager di Fabrizio Corona.

Altri personaggi della scuderia

Stefania Nobile nella sua scuderia di personaggi da seguire come manager, annovera anche Davide Lacerenza, altro personaggio molto discusso nonché suo fidanzato e socio da diversi anni. Titolare di un noto locale milanese che ha scontato quattro anni di pena (uno in carcere e tre ai domiciliari) per associazione a delinquere e truffa.

L’annuncio della Nobile sulla nuova collaborazione ha fatto subito il giro del web. Non si conoscono altri dettagli sulla collaborazione tra la figlia di Wanna Marchi e Fabrizio Corona. Attualmente l’ex re dei paparazzi sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari.