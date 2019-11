Ultimo appuntamento con “Stasera tutto è possibile“, il feel good show di successo condotto da Stefano De Martino nella prima serata su Rai 2. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni dell’ultima puntata trasmessa lunedì 11 novembre 2019.

Stasera tutto è possibile, ospiti lunedì 11 novembre

Lunedì 11 novembre alle ore 21.20 andrà in onda la nona ed ultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, lo show più esilarante della tv condotto da Stefano De Martino.

L’ex ballerino di Amici conclude la sua prima esperienza da “conduttore in solitaria” del feel good show che, puntata dopo puntata, ha registrato sempre un incremento degli ascolti che hanno spinto i vertici Rai ad allungare lo show di una puntata.

Il comedy show, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna con un’ultima attesissima puntata dedicata alla musica. In studio volti noti del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a divertirsi. Ecco gli ospiti della puntata dell’11 novembre 2019: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Max Giusti, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Ad ospitare l’ultima grande festa di #STEP sarà ancora una volta l’Auditorium Rai di Napoli pronto ad accogliere gli ospiti e a regalare al pubblico in studio e da casa una serata all’insegna del divertimento e delle risate. Come sempre al centro del programma i giochi che che si avvicenderanno nel corso della puntata, anche se non mancheranno balli, canti, mimi e i divertentissimi sketch nella celebre Stanza inclinata.

Stasera tutto è possibile, cast e giochi

Si conclude così la stagione 2019 di #STEP, il comedy show diventato oramai un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Nonostante il cambio di conduzione, il programma si conferma uno dei successi di Rai2; anzi gli ascolti in crescita non hanno fatto rimpiangere l’assenza di Amadeus “rimpiazzato” da Stefano De Martino che ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Un successo meritato per il compagno di Belen Rodriguez che, visti gli ascolti, potrebbe essere riconfermato anche nella prossima edizione dello show.

Non dimentichiamo l’importanza dei giochi: da Alphabody a Segui il labiale, da StepBurger allo Speed Quiz fino alla Stanza Inclinata, che sin dalla prima edizione hanno appassionato milioni di telespettatori! Ricordiamo che, dopo la nona ed ultima puntata, Stasera tutto è possibile tornerà dalla prossima settimana con due puntate speciali con una sorta di “best of” come i momenti più divertenti di questa edizione!