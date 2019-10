Nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile“, il feel good show di successo condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Scopriamo le anticipazioni e tutti gli ospiti pronti a mettersi in gioco nella puntata di lunedì 14 ottobre 2019.

Stasera tutto è possibile ascolti in aumento

Lunedì 14 ottobre alle ore 21.20 andrà in onda la quinta puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show realizzato da Endemol Shine Italy e presentato da Stefano De Martino su Rai2.

Il feeling good show si conferma uno dei successi di Rai2 e la presenza di Stefano De Martino sembra non deludere i telespettatori considerando i dati di ascolti in crescente aumento dalla prima puntata. La scorsa settimana, infatti, il programma ha registrato l’8.8% di share e più di 1.7 milioni di telespettatori con picchi di share del 12% nella fascia di età tra i 4 e i 14 anni e tra i 15 e i 34 anni.

Stasera tutto è possibile, ospiti lunedì 14 ottobre

Per il quinto appuntamento di #STP grandi ospiti in studio pronti a mettersi in gioco in quella che si preannuncia una puntata davvero imperdibile. Il tema della puntata è “cooking” e vedrà sfidarsi nei vari giochi: Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, The Jackal, Enzo Salvi, Leonardo Fiaschi, Elenoire Casalegno e Guendalina Tavassi.

Come sempre l’obiettivo della puntata, trasmessa dall’Auditorium Rai di Napoli, è quello di regalare una serata all’insegna dell’allegria e del divertimento dove non ci saranno nè vincitori nè vinti. Al centro dello show, infatti, ci saranno intrattenimento e leggerezza con i concorrenti pronti a mettersi alla prova in giochi e prove come Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz.

Uno dei giochi più attesi ed amati del programma è quello della Stanza Inclinata. A chi toccherà questa settimana confrontarsi con questo difficilissimo gioco?