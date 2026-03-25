“Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino torna con una nuova e divertentissima puntata su Rai2. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di stasera, mercoledì 25 marzo 2026 su Rai2.

Stasera Tutto è Possibile 2026, ospiti di mercoledì 25 marzo su Rai 2

Stasera, mercoledì 25 marzo 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con “Stasera tutto è possibile“, il comedy show campione d’ascolti presentato da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Il programma realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy si conferma tra i più seguiti ed attesi della settimana con ascolti record. Nella puntata di stasera dal tema “STEP in fiore” dedicata proprio all’arrivo della primavera, in studio tantissimi volti noti e personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo pronti a mettersi alla prova e a divertirsi.

Ecco tutti gli ospiti e i protagonisti della puntata “Step in fiore” del 25 marzo: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Non poteva mancare poi la presenza di Vincenzo De Lucia, che questa settimana torna ad imitare Maria De Filippi.

Stasera Tutto è Possibile 2026, i giochi

Il cuore di “Stasera tutto è possibile” di Stefano De Martino restano i giochi. Lo show – in onda come da tradizione dall’Auditorium Rai di Napoli – non ha regole, né vincitori o vinti. La parole d’ordine, infatti, è divertirsi tra leggerezza e risate nelle varie prove e giochi.

Tra gli altri giochi di questa puntata, ci saranno: “Speed Quiz”, “Fotomimo”, “Decollo immediato” e “Segui il labiale”. Presenti, come sempre, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma. Immancabile poi il gioco iconico della “Stanza inclinata” diventanto oramai un must del programma che, con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, mette alla prova improvvisazione ed equilibrio.

L’appuntamento con la nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2026 è come sempre in prima serata su Rai2.