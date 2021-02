Stasera tutto è possibile non va in onda oggi, martedì 16 febbraio 2021. Quando rivedremo Stefano De Martino su Rai 2? Il programma comico salta il consueto appuntamento con i suoi fan. Niente risate per questo martedì grasso, ovvero per l’ultimo giorno di carnevale. I telespettatori, però, non devono disperare. Lo show non è stato cancellato e presto tornerà a tener compagnia a tutti.

Stasera tutto è possibile non va in onda questo martedì sera: il motivo

I precedenti: era lunedì 18 gennaio 2021 quando Stasera tutto è possibile non andò in onda. L’appuntamento venne rimandato a martedì 26 gennaio. Come è già successo dunque qualche settimana fa, con la seconda puntata improvvisamente rimandata a causa del dibattito politico per via della crisi di Governo, anche questa sera, martedì 16 febbraio 2021, Stasera tutto è possibile non andrà in onda.

L’annuncio è giunto dagli account social del programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, l’ex ballerino professionista di Amici nonché inviato dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi.

Si legge infatti: “Cari Steppini, questa sera STEP non andrà in onda. Grazie a tutti per esserci sempre. Ci rivediamo la prossima settimana su @RaiDue e in streaming su #RaiPlay”

Cari Steppini, questa sera STEP non andrà in onda. 🙏

Grazie a tutti per esserci sempre. Ci rivediamo la prossima settimana su@RaiDue e in streaming su #RaiPlay. 📲📺#staseratuttoepossibile❣️ pic.twitter.com/sqtorpu2bg — Stasera tutto è possibile (@STEPrai) February 16, 2021

Cosa è accaduto? Nulla si grave. Non c’è da spaventarsi nonostante le voci che circolano sul calo di ascolti. Effettivamente i dati Auditel hanno registrato meno telespettatori rispetto l’anno scorso. Il programma, a parte la prima puntata, ha portato a casa qualche spettatore in meno. Non si parla però di flop. Oltretutto va considerata l’alta competizione durante le precedenti serate con grandi eventi sportivi e altri approfondimenti giornalistici di grande interesse a causa della crisi di Governo.

Cosa andrà in onda al posto di Step?

Questa sera cosa andrò in onda al posto di Stasera tutto è possibile? A quanto pare dopo uno speciale del TG2 per le ultime news sul Governo Draghi, il pubblico televisivo potrà assistere ad una nuova puntata del docu-reality La Caserma.

Quando tornerò Stefano De Martino su Rai 2? Salvo nuovi cambiamenti lo rivedremo su Rai 2 a partire da martedì 23 febbraio 2021.

Gli addetti ai lavori vogliono però mettere in guardia tutti i telespettatori. Se La Caserma, grazie al cambio, dovesse riuscire ad incontrare maggiormente i favori del pubblico tv potrebbero esserci ulteriori sconvolgimenti del palinsesto di Rai 2 e un nuovo cambio di giorno per Step.

Stefano De Martino e i gossip: tutte le fidanzate possibili

Nel frattempo Stefano De Martino è al centro del gossip. Dopo la conferma da parte di Belen Rodriguez, sua ex moglie, della nuova gravidanza, pare che tutti vogliano vedere anche l’ex ballerino sistemato e felice con una nuova compagna.

Per questo motivo impazzano i gossip. De Martino non può avvicinarsi a una donna che subito la notizia rimbalza ovunque. C’è chi lo ha visto avvicinarsi a Chiara Nasti, ma a quanto si legge in giro la bollente relazione è durata solo il tempo di un paio di incontri focosi e poi la passione si è spenta.

Si è parlato anche di una possibile relazione con Melissa Satta. Si diceva che i due avessero soggiornato a Napoli in uno stesso hotel.