Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino non va in onda questa settimana. Cambio di programmazione per Rai2 dopo l’annuncio che il comedy show sarebbe andato in onda eccezionalmente di lunedì. Cosa è successo? E sopratutto quando torna in tv il divertentissimo programma presentato dell’ex compagno di Belen Rodriguez?

Stasera tutto è possibile non va in onda su Rai2

Attenzione! Vi avevamo annunciato la seconda puntata di “Stasera tutto è possibile” di Stefano De Martino per oggi, lunedì 18 gennaio 2021, ma Rai2 ha deciso di sospendere il programma. Cosa è successo? Nulla di grave. Semplicemente la seconda rete di Viale Mazzini ha deciso di posticipare di una settimana il comedy show di successo per dedicare uno speciale del TG2 alla crisi di Governo.

Stasera tutto è possibile non va in onda per lasciare spazio all’evoluzione politica del nostro Paese con il Parlamento chiamato a decidere se confermare o meno la fiducia al Premier Giuseppe Conte.

La rete di Stato ha deciso così di seguire gli eventi della scena politica del nostro Paese sospendendo temporaneamente la messa in onda del varietà amatissimo dal pubblico televisivo.

Stasera tutto è possibile puntate: la seconda rimandata di una settimana

Non c’è da temere però visto che Stefano De Martino e tutto il cast del programma torneranno in onda martedì 26 gennaio 2021 su Rai2. Un cambio di programmazione che non influisce sul successo del format che lo scorso martedì al suo debutto ha registrato un record di ascolti.

La prima puntata dell’edizione 2021, infatti, ha incollato alla tv 2.573.000 milioni di telespettatori con uno share del 12.1%. E’ stato in assoluto il miglior risultato di sempre. Un grande successo per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi oramai promosso a pieni voti a conduttore televisivo!