Ci siamo: “Stasera Tutto è Possibile 2026“, il comedy show condotto da Stefano De Martino è arrivato all’ultima puntata. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni del gran finale di stasera, mercoledì 15 aprile 2026 su Rai2.

Stasera Tutto è Possibile 2026, ospiti ultima puntata 15 aprile su Rai 2

Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, dalle ore 21.20 va in onda l’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su Rai2. Un finale di stagione attesissimo dal grande pubblico che ha consacrato, ancora una volta, il successo di #STEP. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, saluta i telespettatori dopo una stagione da record che l’ha visto vincere più volte la sfida degli ascolti tv del prime time.

Il tema dell’ultima puntata di #STEP, trasmesso come sempre in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, è Mai dire mai. Come sempre in studio tantissimi ospiti e amici del programma pronti a divertirsi e a mettersi alla prova.

Ecco tutti gli ospiti e i protagonisti della puntata “Mai dire mai” del 15 aprile: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Angelo Pintus, Rocío Muñoz Morales, Ema Stokholma e Ilenia Pastorelli. Per il gran finale non poteva mancare la presenza di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta che imiteranno rispettivamente Maria De Filippi e Gerry Scotti.

Apparecchio Is the new ✈️#Staseratuttoepossibile: oggi – mercoledì 15 aprile – ultimo appuntamento di stagione in prima serata su #Rai2 e #RaiPlay. #Step pic.twitter.com/bZYJziLGzY — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) April 15, 2026

Stasera Tutto è Possibile 2026, i giochi

Anche per l’ultima puntata del 15 aprile 2026 di “Stasera tutto è possibile” la regola sarà sempre la stessa: divertirsi in tutti i giochi che verranno proposti. Attenzione: non ci saranno né vincitori o vinti, visto che l’obiettivo è quello di divertirsi e far divertire il pubblico da casa. Il cuore del programma restano i giochi: Segui il labiale”, “Rubagallina” e “Dalla A alla Z”, con un’inaspettata riappacificazione “in presenza” di “Colabrodo”, storico antagonista di Paolantoni.

Naturalmente immancabile “La Stanza Inclinata” in una versione completamente inedita, in cui, per la prima volta, si ribalteranno a sorpresa prospettive e dinamiche del conduttore.

Ricordiamo che “Stasera tutto è possibile” è basato sul format “Anything goes” creato da Satisfaction the Television Agency e licenziato da Banijay Rights.